Isola del Giglio, al via il restyling del porto e dell’area ricettiva: investimenti congiunti di Regione e Autorità portuale

ISOLA DEL GIGLIO – Un piano di potenziamento strutturale e di riqualificazione estetica sta interessando l’Isola del Giglio, supportato da un quadro economico complessivo che ammonta a 400mila euro. Le operazioni attualmente in fase di esecuzione mirano a innalzare i livelli di sicurezza degli approdi marittimi e, contestualmente, a ottimizzare la fruibilità degli spazi urbani adiacenti ai principali poli di ospitalità.

La prima direttrice di intervento, coordinata in sinergia dalla Regione Toscana e dall’Autorità di Sistema Portuale, riguarda direttamente l’infrastruttura portuale dell’isola. A fronte di un impegno finanziario pari a circa 170mila euro, i tecnici stanno provvedendo all’installazione di nuovi parabordi lungo il molo specificamente dedicato all’attracco dei traghetti.

Si tratta di un’opera attesa da tempo dalle istituzioni e dagli addetti ai lavori, la cui finalità primaria consiste nel consolidare la sicurezza strutturale dell’area di sbarco. La posa in opera delle nuove strumentazioni protettive consentirà inoltre di agevolare sensibilmente le manovre di accosto e le condizioni operative quotidiane dei comandanti navali e degli operatori portuali.

Parallelamente ai lavori di natura portuale, sul territorio insulare è in corso un secondo cantiere focalizzato sull’urbanistica e sul decoro architettonico. Il progetto prevede la posa di una nuova pavimentazione realizzata in granito, andando a riqualificare un’area di rilevanza strategica situata nelle immediate vicinanze delle strutture ricettive locali.

Questo specifico lotto richiede un investimento di 230mila euro. L’obiettivo istituzionale alla base dell’intervento è quello di perfezionare le funzionalità logistiche e l’impatto visivo del sistema di accoglienza turistica, garantendo un incremento qualitativo generale dei servizi offerti a residenti e visitatori.