Sorano dice no alla realizzazione di un impianto eolico sul territorio

Getting your Trinity Audio player ready...

SORANO – Sorano, il Comune dice no alla costruzione di un impianto eolico.

Dopo aver riceviuto la proposta, infatti, l’amministrazione ha già delineato una posizione chiara.

“Questa volta è il nostro territorio comunale a essere oggetto di una richiesta per l’installazione di pale eoliche – affermano il sindaco Ugo Lotti e la giunta –. Finora siamo stati coinvolti in progetti avviati nei Comuni limitrofi, ma adesso tocca direttamente a noi. La nostra posizione, però, resta immutata: sin dal nostro insediamento, come altri sindaci della zona con cui siamo in linea, abbiamo dichiarato che non abbiamo nessuna intenzione di accogliere progetti che rischiano di alterare un paesaggio che ci distingue a livello nazionale”.

“Proteggere il nostro patrimonio naturale è una responsabilità che sentiamo come amministratori e cittadini – proseguono – Per questo motivo, stiamo già preparando le osservazioni al progetto e, una volta identificata l’area coinvolta, organizzeremo una camminata simbolica per valorizzare la bellezza e l’importanza del nostro territorio. C’è un altro aspetto da tenere presente: questi progetti provocano una reazione a catena che implica un impegno enorme per le macchine amministrative di Comuni piccoli come il nostro ma con un territorio ampio da governare. Ciò significa togliere tempo ad altre progettualità, incidendo in modo pesante su quelle che sono le attività di routine e di sviluppo futuro di un territorio”.