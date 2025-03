Ricevuta in consiglio comunale la formazione di hockey del Castiglione dopo la vittoria in Coppa Italia di B

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Castiglione Hockey sul tetto d’Italia con la vittoria della Coppa di serie B, ricevimento in consiglio comunale per la squadra.

“Oggi abbiamo sul tavolo del consiglio comunale una coppa, è la coppa della vittoria, la vittoria della Coppa Italia di serie B di Hockey che per la prima volta va alla nostra squadra e al nostro territorio. Una coppa inaspettata dopo un duro scontro. I nostri ragazzi hanno combattuto per portare a casa questo importante risultato, supportati dai tanti tifosi che li hanno seguiti e sostenuti in ogni momento”. Si è aperto con le parole del presidente Isabelle Mariani il Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia che ha reso omaggio alla squadra di hockey, la Blue Factor, campione d’Italia.

“Siamo orgogliosi, tutta la comunità castiglionese è orgogliosa – ha aggiunto la sindaca Elena Nappi – della vostra determinazione, della passione e della grinta che ogni giorno mettete in campo. Siamo fieri di voi, ci avete fatto vivere tante emozioni. Questo deve essere di stimolo per andare avanti e modello per le future generazioni. Vi meritate questo tributo da parte della vostra comunità e questo pubblico riconoscimento”.

Il consiglio comunale è poi proseguito con l’approvazione degli altri punti all’ordine del giorno.