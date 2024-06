Arte: ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin inaugura a Sant’Albano Stura (Cn) ‘Terzo Paradiso Recycling’

(Adnkronos) – Inaugurata a Sant'albano Stura (CN) "Terzo Paradiso Recycling", l’opera realizzata dal Maestro Michelangelo Pistoletto dedicata al riciclo delle materie. Presente anche il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin che si è congratulato con l’artista per il forte messaggio che l’opera vuole indicare. Tutte le materie che noi consideriamo rifiuto – rammenta Pichetto Fratin – possono diventare nuovamente una materia prima”. Questa azienda – ricorda il ministro dell’Ambiente – oltre a dare occupazione partecipa al ciclo del recupero dei rifiuti in plastica, delle bottiglie in particolare, qualcosa di significativo anche per l’ambiente. "Questa è una grande opera, conclude, perchè consegna un messaggio dell’importanza di recuperare i rifiuti, delle bottiglie di plastica in particolare, per rilanciare un settore chiave del paese e tutelare l'ambiente circostante". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)