20 C
Firenze
mercoledì 10 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

‘Blue Green Economy Award 2025’, il 17/9 a Napoli la premiazione

Ambiente ed Energia
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Mercoledì 17 settembre a Napoli presso il Salone Margherita si svolgerà la seconda edizione del ‘Blue Green Economy Award’ promosso dall’Associazione For Human Community.  La giuria del Premio, su 220 aziende candidate, ha selezionato 45 aziende finaliste – di seguito riportate. Nella categoria Sostenibilità ambientale – grandi imprese: Cereal Docks, Logista Italia, Sorgenia, Thales Alenia Space Italia, Università Bocconi; medie imprese: Alimentiamoci-PlanEat, Ca’ Pasquali Village, Marcato, Octopus Energy Italia, Carapelli; piccole imprese: Algaria, Diasen, Plantvoice, Re-Cig, Ogyre.  Nella sezione Sostenibilità economica – grandi imprese: Car Clinic, Inwit, Randstad Hr Solutions, Save the Children Italia, Serenissima Ristorazione; medie imprese: Eurotherm, FlixBus Italia, Infineum Italia, NextGeo, Vitali; piccole imprese: Arcadia Sgr, Digita Academy – Unina, Pleiadi International, Sky Walker, Stendhapp.  Per la Sostenibilità sociale – grandi imprese: Amplifon, Decathlon Italia, Eng, Iliad, Infocert; medie imprese: Automa, Logotel, Loxam Access, Skynet Technology Spa, Tt Tecnosistemi – part of Digital Value Group; piccole imprese: AccessiWay, Ewiva, Homes4All, Studio Tre, Think Pink – Komen Italia.  Nel corso della cerimonia verranno premiate 9 aziende che si aggiudicheranno il Trifoglio d’Oro per la rispettiva categoria e verranno consegnate 7 Menzioni Speciali a: Circularity, Ferrarelle, Intesa Sanpaolo, sky italia, Adarte Sun Rain, Wayap, Wind Tre.  La serata sarà animata da momenti di intrattenimento e musicali a cura da Ipc Band con la direzione artistica di Cesare Falchero. Conduttrice Tessa Gelisio; interverranno inoltre Sergio Colella, consigliere della Città Metropolitana di Napoli, Rosalba Giugni, presidente & Founder Marevivo, Mario Calabrese, professore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Riccardo Betteghella da Casa Surace. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
forte pioggia
20 ° C
20.8 °
19.3 °
96 %
1kmh
100 %
Mer
22 °
Gio
25 °
Ven
26 °
Sab
26 °
Dom
26 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (21)Gaza (10)Serie C (10)arresto (9)incendio (9)Global Sumud Flotilla (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati