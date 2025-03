ColtiviAmo, su Telecity arriva un programma dedicato al mondo green

(Adnkronos) – Dopo aver portato nelle case dei lettori miliardi di semi di ortaggi e fiori, il gruppo editoriale Netweek prosegue nel suo progetto dedicato al green focalizzandosi sul mondo della scuola e sbarcando anche in televisione. Infatti, sulle emittenti Telecity in Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria arriva “ColtiviAmo”: a partire da domenica 9 marzo alle ore 20 (e in replica il martedì alle 10 e il giovedì alle 11.45), in 18 puntate verranno affrontati tanti temi interessanti per gli amanti del verde e verranno coinvolte delle scuole in percorsi didattici molto originali.

La conduttrice Silvia Valenti, in questo appuntamento settimanale, sarà accompagnata da esperti agronomi, giardinieri, botanici, floricoltori, educatori ambientali, chef e altri specialisti e figure istituzionali del settore, che daranno consigli su come far crescere al meglio fiori e piante dei nostri giardini e balconi, ma anche come valorizzare aromi, ortaggi e frutta in cucina, con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale.

“ColtiviAmo” non è solo un programma tv, ma è un progetto del gruppo editoriale Netweek che mira a diffondere la cultura del verde. Per questo entra nelle scuole di Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta con esperti per tenere laboratori e giochi sull’educazione ambientale e alimentare. Coltivare a scuola è un’occasione di crescita in cui si impara condividendo gesti, scelte e nozioni. Con questo spirito e, visto il successo delle precedenti edizioni e il crescente interesse delle scuole per le iniziative green, il 2025 vede una serie di importanti novità per consolidare e migliorare gli eventi didattici. Saranno coinvolte 200 scuole e i suoi 8.000 alunni, portando i Green Kit Netweek, sempre più ricchi grazie al supporto dei suoi partner, con vasetti, terriccio, bustine di semi, materiali didattici come fumetti. E 18 scuole saranno protagoniste anche in televisione. Tutto questo grazie ai partner che sostengono l’iniziativa: Technoprobe, Regione Lombardia, Consorzio Agrario Lombardo, Valentina Edizioni. “Netweek in questi anni ha voluto promuovere la sostenibilità e l’ecologia, ispirando le persone a coltivare la propria passione per il verde attraverso la cura di piante e fiori – spiega Marco Sciscione, amministratore delegato di Netweek -. In questa edizione il progetto si evolve e allarga la sua platea arrivando in tv, con un format innovativo e di sicuro interesse, per raggiungere un pubblico sempre più ampio e di tutte le età, ma coinvolgendo anche i bambini, perché sono loro il nostro futuro”. “Siamo orgogliosi di questo nuovo programma televisivo e dell’evoluzione del nostro progetto, che ha trovato il supporto di importanti partner, i quali hanno riconosciuto il valore positivo delle nostre iniziative – sottolinea Riccardo Galione, direttore commerciale del gruppo Netweek – Una iniziativa che negli anni ha saputo coinvolgere tanti partner e ha sempre riscosso grande interesse da parte di lettori e scuole, e oggi siamo certi saprà appassionare anche i telespettatori”. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)