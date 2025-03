Energia, le soluzioni Sungi Solar a Key Energy 2025

(Adnkronos) – Sungi Solar tra i protagonisti dell’edizione 2025 di Key Energy, con uno stand di oltre 250 mq progettato per valorizzare e dare spazio alla ricca varietà di soluzioni offerte da Sungi Solar. Fondata 18 anni fa, Sungi Solar è oggi tra i leader globali nella produzione di pannelli solari ad alta tecnologia e prestazioni. Con stabilimenti produttivi che si estendono su oltre 45mila mq a Changzhou, e una rete logistica che collega l’intero globo, collocando strategicamente i propri magazzini in Italia, Slovenia e Spagna. Questa infrastruttura consente a Sungi di rispondere con efficienza alle esigenze di un mercato europeo in continua espansione. La qualità dei pannelli Sungi Solar è il risultato di controlli rigorosi lungo l’intero ciclo produttivo: dalla selezione delle materie prime al monitoraggio costante dei processi. Grazie all’impiego di sistemi automatizzati e intelligenti, l’azienda non si limita a rispettare gli standard di mercato, ma punta a ridefinirli, offrendo soluzioni che integrano estetica e funzionalità. “Il pannello colorato è una strategia vincente per chi presta attenzione all’estetica oltre che alla funzionalità, riducendo drasticamente l’impatto visivo e integrandosi perfettamente nell’ambiente circostante – spiega Cristian Carletto, fondatore di Sungi Solar – In Sungi abbiamo portato questa innovazione ben oltre i consueti standard per offrire una gamma pressoché infinita di possibilità tonali ai nostri clienti”. A Key Energy, Sungi Solar presenta una gamma completa di tecnologie all’avanguardia, tra cui Perc, Topcon, Hjt, BackContact e Transmittance per il settore agrovoltaico. Questi moduli semi-trasparenti, ideali per applicazioni in agricoltura, oltre a generare energia, migliorano la protezione delle colture e contribuiscono al risparmio energetico, unendo innovazione e rispetto per l’ambiente. A completare l’offerta, lo stand di Sungi Solar è condiviso con Qion, partner specializzato in soluzioni di storage. Questa collaborazione rappresenta un ulteriore passo avanti nella missione di Sungi di fornire un servizio a 360 gradi, capace di rispondere a ogni esigenza del settore energetico. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)