Offensiva Toyota sui suv elettrici, ma spunta la microcar ‘anti Topolino’

(Adnkronos) – Tre nuovi veicoli elettrici – “per dimostrare che stiamo realizzando l’impegno di sei nuovi Bev in Europa entro il 2026”, sottolinea Yoshihiro Nakata, Presidente di Toyota Motor Europe – ma soprattutto un concept di micromobilità che sembra pensato esattamente per la clientela urbana del nostro paese. Sono gli ‘ingredienti’ principali con cui il principale gruppo automobilistico mondiale si è presentato alla vetrina del Kenshiki Forum di Bruxelles, (Kenshiki in giapponese significa approfondimento), un appuntamento nel quale si fa il punto sulle tendenze e le novità in arrivo, ma soprattutto si respira il mood di un conglomerato che deve muoversi su mercati regionali sempre più differenziati. E l’Europa – ammettono in Toyota – “resta la regione con i cambiamenti più veloci in termini di normative”: parole che lasciano intuire la frustrazione (non solo dei giapponesi) nel fare i conti con scenari e indicazioni in continuo mutamento, a iniziare proprio da Bruxelles. E se l’Ue sta riflettendo su come riscrivere le normative fissate per il 2035, in Toyota mantengono la barra dritta consapevoli – come spiega Simon Humphries, Chief Branding Officer e Head of Design di Toyota Motor Corporation – “che la stabilità è importante, ci dà la forza di tenere fede al nostro mantra di costruire auto sempre migliori”. “Vogliamo mantenere i nostri impegni di sostenibilità non solo in Europa ma a livello globale” spiegano in Toyota, e questo significa abbassare continuamente il livello di emissioni della gamma, come avverrà appunto con i tre nuovi Bev presentati a Bruxelles. Toyota è da sempre all’avanguardia dell’ibridizzazione e, altrettanto notoriamente, è sempre stata cauta sulle ‘zero emissioni’: l’unica 100% elettrica al momento in gamma – la bZ4X – ha raccolto risultati soddisfacenti nel Nord Europa (è al primo posto delle vendite in Norvegia e Danimarca), ma su grandi mercati è oscurata dal successo dei suv ibridi come Yaris Cross e CH-R. A Bruxelles la bZ4X è stata presentata in versione aggiornata: dopo avere “ascoltato la clientela” ora la gamma è stata ampliata così da offrire una maggiore autonomia, una ricarica più veloce, e modelli più potenti (fino a 343 CV). Nella nuova versione – che arriverà in autunno con leggeri interventi soprattutto nell’abitacolo – sarà disponibile l’opzione della doppia batteria – 57,7 kWh e 73,1 kWh di capacità lorda – aumentando la scelta per i clienti. Ma sul mercato italiano – in cerca di soluzioni meno ingombranti e sembra destinato a maggiore fortuna il nuovo Urban Cruiser, un B-SUV elettrico derivato dalla Concept presentata nel 2023 e destinato a posizionarsi sopra la Yaris Cross. Basato su una piattaforma dedicata alle auto elettriche sviluppata con Suzuki, il nuovo modello sarà proposto con due batterie (49 kWh e 61 kWh) e tre configurazioni: motore anteriore da 144 CV o 174 CV e trazione integrale da 184 CV con motore posteriore aggiuntivo. In base alle versioni, l’autonomia è stimata fra i 300 e i 400 km, grazie a batterie con tecnologia al litio-ferro-fosfato, collaudata ed economica. Peraltro Toyota offre un Battery Care Program che copre il funzionamento della batteria ogni anno per un massimo di 10 anni o fino a un milione di chilometri percorsi, previo controllo annuale dello stato della batteria. Va invece a completare la gamma C-HR la versione 100% elettrica destinata a competere nella parte più importante del mercato BEV e basata su una piattaforma . Rispetto al modello già in circolazione, la C-HR+ mantiene l’andamento da Suv-coupé ma guadagna 16 cm (è lungo 4,52 m) a tutto vantaggio dell’abitabilità interna e del bagagliaio posteriore da 416 litri. Anche qui, è ampia l’offerta di versioni con batterie da 57,7 kWh (per i modelli a trazione anteriore) e 77 kWh (sia per le varianti a trazione anteriore che integrale) per una autonomia che è stimata fino a 600 km e potenze da 167 a 343 cv (quest’ultima accreditata di uno 0-100 da 5,2 secondi). Ma, come detto, forse più dei modelli in arrivo a catalizzare l’attenzione è stato un concept in attesa di delibera (che potrebbe arrivare a breve): è FT-me, un quadriciclo elettrico a due posti che per caratteristiche tecniche va a sfidare i modelli Stellantis – in primis Fiat Topolino e Citroen Ami – ma che potrebbe non dispiacere agli ‘orfani’ della Smart. In 2 metri e 40 l’FT-me offre una soluzione di micromobilità a zero emissioni dal design innovativo (ispirato a un casco jet, spiega il chief designer Tadao Mori, del centro stile di Bruxelles) e dall’abitabilità insospettata, con tanto di bagagliaio ‘vero’. Ispirato dal successo delle soluzioni di mobilità Toyota sviluppate per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2021 e Parigi 2024, l’FT-Me punta a offrire soluzioni premium – come la iper-connettività – a un prezzo accessibile, così da parlare a una clientela che va dai giovani 14enni ai professionisti delle metropoli secondo Stijn Peeters, responsabile della nuova mobilità per Toyota Motor Europe: “Crediamo che ci sia l’opportunità di offrire ai nostri clienti qualcosa di nuovo” spiega. Grazie al ricorso a riciclo e alla riutilizzabilità, l’impronta di carbonio dell’FT-Me può toccare il -90% rispetto agli attuali veicoli urbani, con un consumo di energia per km tre volte inferiore a una normale auto elettrica. Non solo: il quadriciclo Toyota è già pensato per offrire un tetto a pannelli solari che può ricaricare la batteria principale, aggiungendo ai 100 km di base altri 20 -30 km di autonomia al giorno in contesti urbani. Abbastanza per coprire la maggior parte degli spostamenti giornalieri, visto che tre quarti dei tragitti urbani sono inferiori ai 10 km. Ma a colpire è anche la modularità dell’idea con la possibilità di eliminare il posto del passeggero per caricare pacchi lunghi fino a 1,6 metro. Sulla decisione finale circa la messa in produzione pesa il nodo del prezzo: la sfida è quella di mantenere il listino accessibile (verosimilmente intorno ai 10 mila euro) offrendo comunque una ‘vera Toyota’. In caso di via libera, spiegano da Bruxelles, basterebbero due anni per vedere l’FT-me sulle nostre strade. E con città sempre più congestionate, dove i 45 kmh di velocità massima del quadriciclo sono spesso un sogno, un mezzo che può parcheggiare in un terzo dello spazio di un’auto normale ma senza compromessi su sicurezza e tecnologia non è un desiderio, è una necessità. —sostenibilita/mobilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)