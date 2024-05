Oli minerali usati, Conou eccellenza in Europa

(Adnkronos) – Conou, con il 98% di oli minerali usati raccolti avviato a rigenerazione, si conferma eccellenza in Europa dove la raccolta monitorata è pari all’82% del raccoglibile, mentre si rigenera appena il 61% (nonostante il contributo dell’Italia) dell’olio raccolto. E’ quanto emerge dal Rapporto di Sostenibilità 2023 del consorzio. Un’eccellenza nata in un Paese come l’Italia, povero di materie prime, che ha perfettamente applicato, grazie al modello consortile – sottolinea Conou – sin dalla sua costituzione, il principio di Responsabilità Estesa del Produttore (Epr). —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)