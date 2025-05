Rifiuti, Pichetto su impianti: “Sfida è avere un’Italia uniforme”

(Adnkronos) – Sul fronte del trattamento dei rifiuti “il 70% degli impianti sono al Centronord, la sfida nazionale è avere un’Italia uniforme. Perché significa quasi raddoppiare la nostra capacità di creare materia prima seconda e salubrità per i territori”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, nel suo intervento alla Conferenza Nazionale sull’Economia Circolare dal titolo ‘Circolarità per il rilancio del made in Italy’, oggi a Roma presso la Biblioteca Nazionale Centrale. Per raggiungere tale uniformità “ci vuole la determinazione di tutti: ci sono ancora alcune barriere di tipo ideologico, è chiaro che io dico che ci vogliono i termovalorizzatori; io so che ci sono realtà regionali che continuano ad andare avanti con le discariche, su questo io non sono d’accordo”. “Noi non abbiamo materie prime. Il più grande giacimento che abbiamo è dato dall’immondizia, da ciò che abbiamo già utilizzato. Bisogna ingegnarsi e trovare nuovi percorsi. Noi stiamo andando avanti con la mappatura di aree, di miniere, di luoghi dove è possibile fare estrazione di alcuni minerali critici”, ricorda il ministro. “L’Italia è un paese molto sviluppato sul fronte del riciclo. In alcuni settori siamo anche leader a livello mondiale. È chiaro che dobbiamo, man mano, anche adeguare quelle che sono le norme di individuazione, di catalogazione di ciò che oggi è rifiuto e, grazie alla tecnologia e alla ricerca, domani può essere materia prima. Non sono contrario al riuso – spiega – ma noi abbiamo un sistema che ci permette di avere il riciclo e quindi di non utilizzare più materia prima ma utilizzare il rifiuto come nuova materia prima”. Non solo. “L’economia circolare in questo momento è già una gamba importante, è praticamente un settore produttivo, un settore manifatturiero, abbiamo migliaia di imprese che operano nel settore dell’economia circolare – continua – E’ chiaro che producendo materia prima, l’economia circolare aiuta il sistema perché non devo andare a importarla nel mondo. Poi ci permette anche di fare un’esperienza, di attrezzarsi verso il futuro, perché nel futuro abbiamo bisogno di tutta una serie di materie che in alcune casi chiamiamo materie critiche”. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)