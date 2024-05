Sostenibilità, Dardanelli (AbiLiArt): “EvolveArt ha stimolato creatività giovani artisti”

(Adnkronos) – “E' un momento conclusivo di un grande lavoro che abbiamo svolto insieme. Questo concorso ci ha dato grande soddisfazione. L’incontro con la Fondazione Maire e l’idea di proporre un concorso per i Licei Artistici italiani, ha stimolato molto la fantasia e la creatività dei nostri giovani artisti, portandoli ad approfondire tematiche complesse, ma fondamentali per il loro futuro. Le numerose proposte pervenute, tutte di ottimo livello, hanno dimostrato le grandi potenzialità dell’istruzione artistica, quando si apre al territorio ed alla collaborazione con il mondo del lavoro e della ricerca". Così Mariagrazia Dardanelli, presidente onorario Rete Nazionale Licei Artistici, presidente Associazione AbiLiArt, a margine della premiazione delle opere del concorso EvolveArt, indetto da Fondazione Maire, svoltasi presso il Parco archeologico del Colosseo. "La scuola è curiosa, vuole condividere idee e passioni, evidenziare le proprie potenzialità, immaginare un futuro possibile. Bisogna fare in modo che tutto questo avvenga nel modo migliore e con il giusto supporto. Questa volta possiamo ritenerci soddisfatti”, aggiunge. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)