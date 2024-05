Ue, Corazza: “Serve un tesoro europeo per la transizione”

(Adnkronos) – Guardando alla prossima legislatura europea in tema di Green Deal "forse sull'auto ci sarà un ripensamento, sulle altre legislazioni si andrà avanti, o almeno ci saranno alcune correzioni. Quello che può cambiare è il discorso sulle risorse: noi abbiamo fatto un Green Deal tutto bastone e pochissima carota, a noi manca un tesoro europeo. Questo è il dibattito di oggi". Così Carlo Corazza, direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, in occasione della presentazione del Rapporto di Sostenibilità 2023 di Conou, questa mattina a Palazzo Wedekind, a Roma, e in diretta streaming sul sito adnkronos.com. "Serve un'unione fiscale, servono risorse proprie molto importanti per la transizione e la sicurezza energetica, per la difesa, per la transizione digitale, per l'accesso alle materie prime in Africa. Serve un tesoro di almeno tre volte le risorse dell'1%, 1000 miliardi che abbiamo in sette anni, che abbiamo adesso", aggiunge. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)