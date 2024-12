Resta in prognosi riservata la 21enne accoltellata dall’ex ad Oslo mentre lavorava

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – È ancora in prognosi riservata, con gravi lesioni al collo e alla mascella, e sedata in coma farmacologico la 21enne fiorentina Martina Voce, aggredita nel fast food italiano di Oslo, capitale della Norvegia, dove lavora durante i suoi studi in informatica dall’ex fidanzato, il 24 enne di origine indiana Mohit Kumar Verma.

La giovane, accoltellata lo scorso 20 dicembre all’ora di pranzo, ha trascorso un’ultima notte in condizioni stabili, ma dovrà sottoporsi ad altri interventi chirurghici, alcuni dei quali anche di tipo ricostruttivo. Sarebbero infatti state diverse, e violente, le coltellate inferte dall’ex alla donna. Solo l’intervento dei colleghi di lavoro e la vicinanza dell’ospedale, con tutta probabilità, le hanno salvato la vita.

A raggiungere la giovane in Norvegia sono stati il padre e lo zio: dopo essersi recati in ospedale sono stati prima in ambasciata, quindi al commissariato di polizia per capire l’evolversi della posizione del 24enne aggressore, al momento in stato di fermo con l’accusa di omicidio volontario.