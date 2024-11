Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – Si sente male durante una partita di padel, grave in ospedale un 52enne di Arezzo.

È successo nella serata del 31 ottobre alle 20. I presenti, quando hanno visto l’uomo in difficoltà, hanno eseguito le manovre di rianimazione anche con l’utilizzo del Dae in attesa dell’arrivo dei soccorsi. L’uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Arezzo.

Sul posto l’auto medica di Arezzo e l’ambulanza della Croce Bianca di Arezzo.