Fertilità femminile a rischio? Uno studio accusa i cibi ultra-processati

Cibo e fertilità, quale legame? Ad analizzare ancora una volta quanto l’alimentazione possa influenzare il tasso di fertilità, nello specifico quella femminile, è un nuovo studio pubblicato sulla rivista scientifica Nutrition and Health, condotto dal Department of Kinesiology, della McMaster University, Hamilton, in Ontario, in Canada. Mentre l’infertilità colpisce ormai circa il 15% delle coppie a livello globale, portando con sé stress psicologico e ingenti costi economici per le cure, la scienza si interroga su quanto lo stile di vita moderno pesi su questo fenomeno. Lo studio, condotto su un campione rappresentativo di oltre 2.500 donne tra i 20 e i 45 anni, ha rivelato dati sorprendenti: non è solo “cosa” mangiamo, ma soprattutto “come” viene prodotto il cibo che portiamo in tavola.

Il “nemico invisibile”: i cibi ultra-processati

Al centro della ricerca ci sono i cosiddetti cibi ultra-processati. Non si tratta di semplici alimenti cucinati, ma di formulazioni industriali che contengono sostanze raramente usate in cucina: zuccheri aggiunti, grassi idrogenati, sodio in eccesso e additivi come coloranti ed esaltatori di sapidità. Esempi comuni includono bevande zuccherate, snack confezionati, piatti pronti surgelati e carni ricostituite.

I risultati dello studio sono netti: le donne che presentavano problemi di infertilità consumavano una percentuale significativamente più alta di questi prodotti rispetto alle donne fertili (30,64% contro 26,67% del totale giornaliero). Il dato più allarmante è che l’effetto negativo degli alimenti ultra-processati sulla fertilità rimane costante anche se si tiene conto dell’obesità, del reddito o dell’età. In altre parole, questi cibi danneggerebbero la salute riproduttiva indipendentemente dal peso corporeo della donna.

Una rivalutazione della Dieta Mediterranea

Lo studio ha analizzato anche l’aderenza alla dieta mediterranea, il modello alimentare ricco di frutta, verdura, legumi, cereali integrali e grassi sani come l’olio d’oliva. Inizialmente, i ricercatori hanno osservato che chi seguiva fedelmente questo regime aveva probabilità molto più alte di essere fertile.

Tuttavia, è emersa una differenza fondamentale rispetto ai cibi industriali: il beneficio della dieta mediterranea sembra essere strettamente legato al controllo del peso. Quando i ricercatori hanno isolato il fattore obesità, il vantaggio statistico della dieta mediterranea è diminuito. Questo suggerisce che il modello mediterraneo aiuti la fertilità principalmente favorendo una migliore regolazione metabolica e prevenendo l’eccesso di grasso corporeo, che notoriamente altera l’equilibrio ormonale.

Perché i cibi industriali danneggiano la fertilità?

Se la dieta mediterranea agisce tramite il peso, i cibi ultra-processati sembrano colpire la riproduzione attraverso meccanismi biologici più sottili e pericolosi, che vanno oltre le semplici calorie. Gli imballaggi dei cibi industriali possono rilasciare sostanze chimiche come ftalati e bisphenoli. Queste molecole “mimano” gli ormoni naturali, mandando in tilt il sistema riproduttivo e compromettendo la qualità degli ovociti. Agiscono, in sintesi, come interferenti endocrini.

L’alto contenuto di zuccheri e additivi, inoltre, promuove uno stato di infiammazione cronica di basso grado. Questa condizione può rendere l’utero meno accogliente per l’embrione o disturbare lo sviluppo dell’ovulo. Infine, una dieta ricca di cibi ultra-processati altera profondamente la flora batterica intestinale, riducendo i batteri benefici e favorendo quelli pro-infiammatori, con ripercussioni dirette sulla funzione ovarica. Spesso questi cibi “vuoti” sostituiscono alimenti ricchi di nutrienti essenziali per il concepimento, come l’acido folico, le fibre e gli antiossidanti.

Una nuova consapevolezza per la salute riproduttiva

Questo studio suggerisce che le linee guida per le donne che desiderano una gravidanza debbano cambiare marcia. Non basta più contare le calorie o guardare solo ai grassi e agli zuccheri: è necessario guardare all’etichetta e al grado di trasformazione del cibo.

Ridurre drasticamente il consumo di prodotti confezionati a favore di alimenti freschi e integrali potrebbe essere una delle strategie più efficaci, e a basso costo, per proteggere la fertilità femminile in un mondo sempre più dominato dai processi industriali. Come sottolineano i ricercatori, la qualità di ciò che mangiamo oggi potrebbe determinare la nostra capacità di generare vita domani.

“Considerato il crescente consumo globale di alimenti ultra-processati e il persistente impatto dell’infertilità sulla salute pubblica – scrivono i ricercatori -, i nostri risultati sottolineano la necessità di linee guida di salute pubblica che vadano oltre le raccomandazioni sui singoli nutrienti. Sono necessari studi longitudinali e meccanicistici per chiarire ulteriormente i meccanismi che collegano la qualità della dieta alla salute riproduttiva e per supportare lo sviluppo di raccomandazioni dietetiche che promuovano la fertilità e un più ampio benessere metabolico nelle donne in età fertil

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