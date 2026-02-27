Italia sul podio europeo per integratori per la fertilità: +66% in quattro anni

Mentre il mercato globale dei servizi per la fertilità si prepara a una crescita senza precedenti, l’Italia si conferma protagonista in Europa nel settore degli integratori. L’infertilità, infatti, non è più un tabù, ma una sfida globale di proporzioni significative. Secondo i dati pubblicati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), circa una persona su sei in tutto il mondo sperimenta l’infertilità in qualche momento della propria vita. In questo scenario, l’Italia emerge come uno dei “campioni” europei, posizionandosi saldamente al terzo posto nel mercato degli integratori dedicati alla salute riproduttiva.

Il boom italiano: un mercato da 155 milioni

Secondo un recente report di Grand View Research, il mercato italiano degli integratori per la fertilità detiene oggi una quota del 15% a livello europeo, preceduto solo da Germania (28,5%) e Francia (19,2%). Le previsioni per il nostro Paese indicano una crescita verticale: dai 93 milioni di dollari registrati nel 2023, si stima di raggiungere i 155 milioni entro il 2030, con un incremento del 66%.

Questa spinta è alimentata da un tasso di crescita annuale del 7,2%, trainato dalla crescente inclusione di questi prodotti nei modelli sanitari tradizionali italiani. Guardando a un orizzonte più ampio, uno studio di Future Market Insights prevede che il mercato degli integratori in Europa supererà i 520 milioni di dollari entro il 2035, raddoppiando il valore attuale.

Un settore da 70 miliardi

L’ascesa italiana si inserisce in un contesto mondiale in forte espansione. Il mercato globale dei servizi per la fertilità (che include diagnosi, trattamenti e conservazione di sperma e ovociti) è stato valutato 42,23 miliardi di dollari nel 2023 e, secondo le proiezioni di Grand View Research, raggiungerà i 70,27 miliardi entro il 2030. L’Europa gioca un ruolo da leader, dominando questo settore con una quota di ricavi del 35,74% registrata nel 2023.

Il mercato specifico dei trattamenti per l’infertilità (che comprende farmaci e attrezzature) è destinato a crescere dai 2 miliardi di dollari del 2025 fino a 4,1 miliardi entro il 2035.

Le cause dell’infertilità: stili di vita e patologie

Le ragioni di questa crescita sono molteplici. Grand View Research sottolinea come l’aumento dell’infertilità sia legato a cambiamenti nello stile di vita, stress, obesità e tendenza a ritardare la gravidanza. Un peso significativo è dato anche da condizioni mediche come la sindrome dell’ovaio policistico (Pcos), che secondo dati pubblicati sulla rivista Cureus colpisce circa 116 milioni di donne a livello globale.

“La crescita di questo mercato riflette un cambiamento culturale: sempre più persone vogliono affrontare la fertilità in modo consapevole e preventivo”, spiega Sabrina Fiorentino, Ceo di Sestre, startup italiana specializzata in trattamenti naturali basati sulla dieta mediterranea. Con la riduzione della finestra biologica per il concepimento, cresce la domanda di nutraceutici mirati, contenenti antiossidanti, vitamine e minerali, per ottimizzare la salute riproduttiva.

Innovazione e futuro: l’intelligenza artificiale

Il settore non si ferma agli integratori. L’innovazione sta trasformando le tecniche di procreazione assistita, che già oggi rappresentano il 60% delle procedure di trattamento. Le aziende stanno investendo nell’intelligenza artificiale per migliorare la selezione degli embrioni e i risultati dei trattamenti. Ad esempio, tecnologie di time-lapse imaging permettono di monitorare lo sviluppo embrionale in modo continuo, aumentando le probabilità di successo.

Tuttavia, come evidenziato nel recente convegno tenutosi a Matera, dal titolo ‘Regolazione epigenetica della fertilità: un approccio multidisciplinare tra nutrizione, clinica e ambiente’, la tecnologia deve appunto integrarsi con la nutrizione clinica e la tutela dell’ambiente. La fertilità, confermano i dati, resta un “sistema complesso” che richiede un approccio multidisciplinare per offrire risposte concrete alle nuove generazioni.

—

Fertilità

content.lab@adnkronos.com (Redazione)