Se pensiamo alla felicità relazionale, spesso immaginiamo la classica coppia: due persone, legate da amore e fiducia, che percorrono insieme la strada della vita. Ma cosa accade se aggiungiamo una variabile in più? Se la stabilità e la soddisfazione non dipendessero dal numero di persone coinvolte, ma dal modo in cui queste interagiscono? Un recente—Popolazione