L’attrice Laura Orrico diventa mamma a 49 anni dal marito defunto 11 anni fa

Quella di Laura Orrico, attrice americana nota per ruoli in serie come Csi: Miami, è una storia che sta facendo il giro del mondo. Il 5 febbraio 2026, all’età di 49 anni, Laura ha dato alla luce la sua prima figlia, Aviana Rose, concepita utilizzando il seme del marito Ryan, morto dieci anni prima.

Laura Orrico e Ryan Cosgrove si sono conosciuti nel 1999, spiega l’attrice a People. Erano poco più che ventenni. È stato un colpo di fulmine: Ryan disse ai suoi genitori che quella stessa notte aveva incontrato la donna che avrebbe sposato. Il matrimonio è stato celebrato il 19 giugno 2004. Mentre le loro carriere procedevano a gonfie vele, lei nel cinema e in tv, lui come graphic designer per Csi: Miami, la loro vita è cambiata improvvisamente a causa di forti emicranie che Ryan ha iniziato ad accusare. Dopo una grave crisi epilettica notturna, gli è stato diagnosticato un tumore al cervello.

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La lotta per la famiglia e il lutto

Su consiglio del neurochirurgo, che suggerì di “congelare tutto” se avessero voluto una famiglia in futuro, la coppia ha provveduto alla crioconservazione del seme nel 2007. Durante i sette anni di battaglia contro la malattia, segnati da chemioterapia e radiazioni, Laura e Ryan hanno tentato ripetutamente di avere un figlio. Purtroppo, Laura ha affrontato quattro aborti spontanei in quel periodo, l’ultimo dei quali avvenuto quasi in concomitanza con l’aggravarsi delle condizioni di Ryan.

Ryan è deceduto il 29 aprile 2015, all’età di 39 anni, dopo che il tumore era diventato resistente a ogni cura. Prima di morire, Ryan aveva dato il suo consenso esplicito affinché Laura potesse utilizzare il seme congelato anche da sola, qualora gli fosse successo qualcosa.

La scelta di diventare madre a 49 anni

Dopo la morte del marito, Laura ha cercato di andare avanti. Ha avuto altre relazioni, tra cui una storia importante durata cinque anni, durante la quale ha avuto un quinto aborto spontaneo. Tuttavia, con l’avvicinarsi dei 50 anni e trovandosi di nuovo single, Laura ha capito di non poter più aspettare il partner ideale. Ha deciso quindi di utilizzare l’ultima possibilità rimasta: il seme congelato di Ryan. Nonostante i dubbi iniziali legati all’età e al fatto di affrontare la maternità da sola, Laura ha ricevuto il pieno sostegno della famiglia di Ryan, in particolare di sua suocera.

La nascita di Aviana Rose

Il percorso di fecondazione assistita ha avuto successo al primo tentativo. La gravidanza, considerata ad alto rischio per l’età, è stata portata avanti senza complicazioni. Aviana Rose è nata con un parto cesareo il 5 febbraio 2026 alle 18:09, pesando circa 3,2 chilogrammi.

Oggi Laura descrive la piccola Aviana come il suo “miracolo” e vede in lei una straordinaria somiglianza con il padre. L’attrice è anche impegnata come caregiver per la madre malata di sclerosi multipla e Parkinson, Laura afferma di non sentirsi sola e di essere supportata da una solida rete di amici e familiari, inclusi i genitori di Ryan che hanno potuto finalmente stringere la loro nipotina.

Il suo messaggio per tutte le donne è un invito a non rinunciare mai ai propri sogni: “La vita è breve e bisogna viverla appieno. Circondatevi di un buon sistema di supporto e andate avanti verso i vostri obiettivi, perché solo voi potete controllare il vostro futuro”.

Tra scienza e legge: i limiti in Italia

L’attrice Laura Orrico è riuscita a coronare il suo sogno di maternità a 49 anni grazie alla crioconservazione del seme del marito Ryan, pratica indispensabile per chi deve sottoporsi a terapie oncologiche che ne comprometterebbero la fertilità. La procedura decisiva è stata la fecondazione in vitro (Ivf), resa possibile non solo dalla scienza, ma da un consenso legale esplicito che Ryan aveva firmato presso la banca del seme, autorizzando Laura a utilizzare i suoi gameti anche dopo la sua scomparsa.

In Italia, un percorso identico incontrerebbe ostacoli normativi insormontabili. La Legge 40/2004 stabilisce infatti che, per accedere alla procreazione medicalmente assistita, entrambi i partner debbano essere vivi. Questo significa che nel nostro Paese la fecondazione post-mortem è generalmente vietata e non è consentito creare nuovi embrioni utilizzando il seme di un coniuge defunto. Gli unici spiragli aperti dalla giurisprudenza italiana riguardano i casi in cui gli embrioni siano stati già formati prima della morte del padre; in queste specifiche circostanze, alcuni tribunali hanno autorizzato il trasferimento nell’utero materno per tutelare la vita del nascituro. La Corte di Cassazione, inoltre, ha stabilito che, se il bambino nasce (magari ricorrendo a cliniche estere), gli deve essere garantito lo status di figlio legittimo a tutti gli effetti, onorando il consenso prestato dal genitore prima di morire.

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