Domenica 11 maggio 2025 si celebra la Festa della Mamma, ma in Italia il contesto demografico rende difficile trovare motivi per festeggiare davvero. Le nascite continuano a calare e la maternità sembra sempre più rara. Con appena 370mila bambini venuti alla luce nel 2024, il tasso di natalità si è fermato al 6,3 per mille,—Fertilità