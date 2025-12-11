Pensioni 2026: ecco cosa rimane invariato e cosa cambierà

Dal 1° gennaio 2026, le pensioni italiane subiscono una necessaria revisione, rimettendo in discussione gli scatti anagrafici e introducendo la Quota 41. Un’analisi dettagliata su cosa rimarrà e cosa cambierà nel panorama previdenziale.

Cosa cambia dal 2026

La questione pensioni è, da sempre, terreno fertile per allarmismi e promesse mancate. La realtà è che dal 1° gennaio 2026 il sistema previdenziale italiano non crollerà, né diventerà improvvisamente generoso: andrà incontro a una manutenzione necessaria, dettata dalla crisi demografica che deteriora i conti pubblici. Ecco come cambieranno importi, requisiti e tempi, e come ottimizzare la propria strategia per adeguarsi alle novità.

La prima buona notizia, in un mare di incertezze, è la stabilità dei requisiti principali. Per tutto il 2026, l’età per la pensione di vecchiaia resta fissata a 67 anni. Nonostante il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita sia una spada di Damocle sul nostro sistema, per il 2026 non ci saranno scatti in avanti: il requisito anagrafico è “congelato”.

Anche per la pensione anticipata ordinaria (quella slegata dall’età anagrafica), i requisiti rimangono invariati fino al 31 dicembre 2026. Per lasciare il lavoro serviranno:

42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini;

41 anni e 10 mesi di contributi per le donne.

In pratica, il blocco degli scatti legati alla speranza di vita su questi requisiti protegge chi matura l’anzianità contributiva nel corso del prossimo anno. Le cose cambieranno dal 2027 in poi, anche se l’esecutivo sta cercando di limitare l’aumento dell’età pensionabile a un solo mese invece dei tre previsti dal meccanismo di adeguamento all’aspettativa di vita.

La conseguenza sarà che per andare in pensione di vecchiaia serviranno 67 anni e 1 mese nel 2027 e 67 anni e 3 mesi dal 2028. Anche la pensione anticipata subirà un innalzamento dei contributi necessari rispetto agli attuali 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Le vie d’uscita anticipate: il nodo Quota 41

Qui entriamo nel campo delle novità più discusse della Legge di Bilancio. Le sperimentazioni come Quota 103 (62 anni d’età e 41 di contributi) e opzione Donna sono giunte al capolinea o sono state profondamente riviste. L’obiettivo dell’esecutivo è spostare l’asse verso una Quota 41 più sostenibile per il welfare pubblico.

Al momento, i dettagli sulla cosiddetta “Quota 41 Light” sono ancora da limare. L’ipotesi più accreditata è la possibilità di uscita con 41 anni di contributi a prescindere dall’età, ma con una penalizzazione: il ricalcolo dell’intero assegno con il metodo contributivo. Questa scelta comporterebbe un taglio dell’assegno che può variare sensibilmente a seconda della carriera lavorativa, rendendo l’opzione poco conveniente per chi ha molti anni di versamenti nel sistema retributivo.

Parallelamente, si conferma la stretta sulle “finestre” d’uscita e l’incentivo a restare al lavoro (il cosiddetto Bonus Maroni), per sostenere un sistema che vede il rapporto tra lavoratori e pensionati assottigliarsi pericolosamente.

Assegni più leggeri e rivalutazione

Un aspetto tecnico spesso ignorato, ma che impatta direttamente sulle tasche dei neo-pensionati del 2026, riguarda i coefficienti di trasformazione. Questi valori, che traducono il montante contributivo (i contributi accumulati negli anni) in pensione annua, sono stati aggiornati al ribasso per il biennio 2025-2026. Poiché la popolazione invecchia e vive mediamente più a lungo, lo Stato spalma il montante su più anni: il risultato è che, a parità di contributi versati, chi va in pensione nel 2026 riceverà una rendita mensile leggermente inferiore rispetto a chi ci è andato nel 2023 o 2024.

Un’altra novità rilevante potrebbe riguardare il Tfr: l’esecutivo sta valutando di reintrodurre il meccanismo del silenzio-assenso per destinare il Trattamento di Fine Rapporto ai fondi pensione. Una mossa utile a costruire quella “seconda gamba” previdenziale che diventerà indispensabile per i giovani lavoratori di oggi.

Le pensioni minime nel 2026: cosa cambia e chi ne beneficerà

Nel 2026 le pensioni minime cresceranno seguendo due canali: da un lato la rivalutazione Istat intorno all’1,4‑1,5%, dall’altro una maggiorazione fissa di 20 euro al mese prevista dal disegno di legge di Bilancio per i trattamenti più bassi, che porta l’aumento annuo complessivo a circa 260 euro per chi rientra nei requisiti di reddito stabiliti dalla norma. Questo incremento riguarda in particolare i titolari del trattamento minimo dell’assicurazione generale obbligatoria, chi percepisce l’assegno sociale o la pensione sociale e le persone considerate “in condizioni economiche disagiate”, per le quali vengono innalzate anche le soglie di reddito utili ad accedere alla maggiorazione.

Dal punto di vista dell’importo mensile, le stime indicano una pensione minima lorda pari a circa 620 euro per tredici mensilità (oggi circa 603,40 euro), ma la cifra esatta dipenderà dal decreto definitivo sulla perequazione e dall’esito dell’iter parlamentare relativo alla Manovra.

Quali strategie possono adottare i lavoratori per massimizzare la loro pensione in vista dei cambiamenti del 2027?

Di fronte all’aumento di tre mesi dell’età pensionabile che dovrebbe scattare dal 2027 (e continuerà a salire negli anni successivi), quello che sta per iniziare è l’ultimo anno a disposizione per rafforzare la propria posizione previdenziale. La prima mossa consiste nel verificare la propria posizione contributiva tramite il simulatore Inps: individuare eventuali buchi contributivi è essenziale per capire se si è vicini ai requisiti per la pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne) che, almeno fino al 2026, rimane slegata dall’età anagrafica.

Per chi ha periodi di lavoro non coperti da contributi, vale la pena considerare il riscatto dei periodi scoperti attraverso la pace contributiva, che consente di aggiungere fino a cinque anni di carriera contributiva coprendo i vuoti lavorativi compresi tra il 1996 e il 2023. La domanda può essere presentata entro il 31 dicembre 2025 e il costo può essere spalmato fino a 120 rate mensili senza interessi, con il vantaggio fiscale della deducibilità dal reddito complessivo. Anche il riscatto della laurea o di altri periodi utili può accelerare il raggiungimento dei requisiti, riducendo il numero di mesi lavorativi necessari.

Un’altra leva importante è la previdenza complementare, che, come su scritto, sta tornando al centro del dibattito con la possibile riapertura del silenzio-assenso per destinare il Tfr ai fondi pensione. Chi aderisce volontariamente a un fondo pensione non solo integra l’assegno pubblico, ma potrebbe utilizzare il montante accumulato per accedere alla pensione anticipata contributiva a 64 anni, purché si raggiunga un importo pari ad almeno 2,8 volte l’assegno sociale (circa 1.500 euro mensili). Inoltre, i contributi versati nei fondi pensione sono deducibili fino a 5.164,57 euro annui, un vantaggio fiscale da non sottovalutare.

Infine, per chi ha già maturato il diritto alla pensione anticipata ma può permettersi di restare al lavoro, il Bonus Maroni offre un incentivo concreto: la quota contributiva a carico del lavoratore (il 9,19% dello stipendio) viene versata direttamente in busta paga, generando un aumento netto che può arrivare a circa 180 euro mensili su uno stipendio lordo di 2.000 euro. L’adesione è volontaria e può essere richiesta in qualsiasi momento tramite il portale Inps o i patronati.

