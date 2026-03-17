Pensioni, la guida Inps ai nuovi requisiti 2027-2028: ecco chi può uscire e quando

L’accesso alla pensione si fa più stretto nei prossimi anni, ma con un impatto modulato nel tempo. A confermarlo è l’Inps, con la circolare n. 28 del 16 marzo 2026, con la quale ha recepito le novità della Legge di Bilancio 2026. Il documento, frutto del lavoro congiunto con i Ministeri dell’Economia e del Lavoro, stabilisce come l’età pensionabile dovrà adeguarsi all’allungamento della speranza di vita e, quindi, aumentare.

La buona notizia per molti è che l’aumento non sarà immediato e totale: il legislatore ha previsto un meccanismo “a due velocità” per rendere il passaggio meno brusco.

Aumenti scaglionati e nuove “Quote”

Invece del balzo unico di tre mesi inizialmente previsto, l’adeguamento sarà progressivo:

Per chi matura i requisiti nel 2027: l’aumento sarà di un solo mese .

l’aumento sarà di . A partire dal 1° gennaio 2028: scatterà l’aumento pieno di tre mesi.

Un dettaglio tecnico riguarda le cosiddette “Quote”, cioè la somma tra l’età anagrafica del lavoratore e i suoi anni di contributi: se un lavoratore ha 62 anni e ha versato 35 anni di contributi, la sua “Quota” è 97 (62 + 35). La circolare chiarisce che i valori previsti per legge sono incrementati di 0,3 unità, cioè mesi.

Pensione di vecchiaia

Per la generalità dei lavoratori (iscritti all’Ago, Gestione Separata e forme sostitutive dell’Inps), i requisiti diventano:

Vecchiaia ordinaria: 67 anni e 1 mese nel 2027; 67 anni e 3 mesi nel 2028 (con almeno 20 anni di contributi).

67 anni e 1 mese nel 2027; (con almeno 20 anni di contributi). Vecchiaia contributiva (per chi ha iniziato dopo il 1996): chi ha pochi contributi (almeno 5 anni effettivi) dovrà attendere i 71 anni e 1 mese nel 2027 e i 71 anni e 3 mesi nel 2028.

Pensione anticipata e lavoratori precoci

Per chi vuole uscire indipendentemente dall’età anagrafica, i contributi richiesti aumentano così:

Uomini: 42 anni e 11 mesi (2027) e 43 anni e 1 mese (2028).

42 anni e 11 mesi (2027) e (2028). Donne: 41 anni e 11 mesi (2027) e 42 anni e 1 mese (2028).

41 anni e 11 mesi (2027) e (2028). Lavoratori precoci: chi ha lavorato prima dei 19 anni potrà uscire con 41 anni e 1 mese nel 2027 e 41 anni e 3 mesi nel 2028.

Attenzione ai 64 anni: per chi è interamente nel sistema contributivo e punta alla pensione anticipata a 64 anni, dal 2024 anche il requisito dei 20 anni di contributi è soggetto ad adeguamento: serviranno 20 anni e 1 mese nel 2027 e 20 anni e 3 mesi nel 2028.

Le eccezioni: lavori gravosi e usuranti

La legge tutela chi svolge mansioni pesanti, escludendoli dagli aumenti se hanno almeno 30 anni di contributi. Tuttavia, l’Inps chiarisce una distinzione cruciale:

Sconto pieno (uscita a 66 anni e 7 mesi): spetta a chi ha svolto l’attività gravosa per almeno 7 anni negli ultimi 10 .

spetta a chi ha svolto l’attività gravosa per almeno . Sconto ridotto (uscita a 67 anni): chi ha svolto l’attività per 6 anni negli ultimi 7 non è esentato dal precedente aumento del 2019 e dovrà quindi lavorare fino a 67 anni anche nel 2027-28.

chi ha svolto l’attività per non è esentato dal precedente aumento del 2019 e dovrà quindi lavorare fino a 67 anni anche nel 2027-28. Ape Sociale: questo “sconto” non si applica a chi sta già percependo l’indennità di Ape Sociale al momento del pensionamento.

Per i lavoratori usuranti (come i turnisti notturni o chi lavora in linea catena), i requisiti restano bloccati fino al 2028, ma legati a quote specifiche (es. Quota 97,6 per i dipendenti con almeno 78 notti l’anno).

Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico

Per militari e forze di polizia è previsto un incremento aggiuntivo per riallineare i loro requisiti. Oltre all’aumento generale (1 mese nel 2027, 3 mesi nel 2028), si aggiungerà un mese ulteriore ogni anno nel 2028, 2029 e 2030. Nel 2027, la pensione di anzianità per questo comparto si potrà ottenere, ad esempio, con 41 anni e 1 mese di contributi (indipendentemente dall’età) o con 58 anni e 1 mese di età e 35 di contributi.

Finestre e il vantaggio del “cumulo”

Non basta maturare il requisito: bisogna considerare la “finestra mobile”, ovvero il tempo di attesa per il primo assegno.

Per i dipendenti pubblici, l’attesa sale a 7 mesi (se il requisito è maturato nel 2027) e a 9 mesi (dal 2028).

(se il requisito è maturato nel 2027) e a (dal 2028). Il vantaggio del cumulo: queste finestre più lunghe non si applicano a chi utilizza il cumulo dei periodi assicurativi per sommare contributi di diverse casse. Per la generalità degli altri settori privati, la finestra resta di tre mesi.

“Basta aumento età pensionabile”

Dalle opposizioni si sollevano diverse polemiche: “Hanno chiesto i voti promettendo di abbassare l’età pensionabile, ma dopo 3 anni oggi l’Inps lo dice chiaro: dal 2027 sarà necessario raggiungere 67 anni e un mese di età per andare in pensione. E così il governo Meloni scarica ancora una volta il peso dei conti pubblici su lavoratrici e lavoratori”, così in una nota Chiara Braga, Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati. “Non si può continuare a chiedere sacrifici a chi ha già dato tutto – aggiunge – a chi svolge lavori gravosi, a chi ha carriere discontinue o precarie. Mentre il carrello della spesa aumenta e il prezzo dei carburanti raggiunge picchi mai visti per colpa di une guerra voluta dal loro amico Trump, servono misure per un lavoro dignitoso, stabile e ben retribuito. E un sistema pensionistico che non usi la previdenza solo come un bancomat”.

“L’aumento dell’età pensionabile certificato dall’Inps è l’ennesima conferma del fallimento del Governo Meloni. In campagna elettorale Matteo Salvini prometteva di abolire la legge Fornero al primo Cdm, salvo poi tradire quelle parole nei fatti. Il Governo di cui è vicepremier non solo non è intervenuto per superarla, ma ha reso ancora più difficile l’uscita anticipata dal lavoro: l’abolizione di Opzione donna ne è la prova più grave. Oggi le lavoratrici e i lavoratori pagano il salatissimo conto di scelte ingiuste e incoerenti, figlie di una maggioranza che continua a scaricare su di loro il peso di politiche sbagliate. Serve un sistema previdenziale più equo, flessibile e sostenibile. Le loro parole, purtroppo, valgono meno di zero”, così la capogruppo del M5S in 10a commissione al Senato e vicepresidente di Palazzo Madama Mariolina Castellone.

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