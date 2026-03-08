Perché l’empowerment femminile non basta più? Serve l’”Empoderamento”

L’8 marzo non può più essere solo una ricorrenza celebrativa o simbolica. Mentre il World Economic Forum avverte che, al ritmo attuale, occorreranno ben 123 anni per raggiungere l’equità di genere a livello globale, l’Italia si trova a fare i conti con nodi strutturali che sembrano impossibili da sciogliere. In questo scenario, la Fondazione Libellula lancia una sfida culturale: abbandonare il concetto tradizionale di empowerment per abbracciare quello di empoderamento.

Il peso dei numeri: tra occupazione e “lavoro povero”

La relazione tra donne e lavoro in Italia rimane l’ostacolo principale verso la parità. Secondo l’ultimo report Istat, l’occupazione femminile è ferma al 52%, con un divario di quasi 20 punti percentuali rispetto a quella maschile. Ma il problema non riguarda solo l’accesso al mercato, ma anche la qualità dell’impiego.

Mara Ghidorzi, Gender Expert e Direzione Scientifica della Fondazione, sottolinea come le donne siano maggiormente colpite da part-time involontario e precarietà contrattuale. Queste condizioni non solo riducono le tutele immediate e il reddito, ma ipotecano il futuro, alimentando il cosiddetto pension gender gap. Senza un intervento sulle strutture che generano tali disuguaglianze, ogni celebrazione resta superficiale e il peso del cambiamento continua a ricadere esclusivamente sulle spalle delle donne.

Il limite del “Self-Empowerment”: il rischio burnout

Negli ultimi anni, il dibattito si è concentrato molto sul self-empowerment, inteso come un percorso individuale volto ad aumentare la fiducia, la determinazione e la capacità di negoziare delle singole donne. Tuttavia, Fondazione Libellula evidenzia i limiti di questo approccio: insegnare alle donne a essere più assertive o resilienti significa spesso spingerle ad adattarsi a un modello di leadership costruito su parametri maschili.

Questo modello, basato su verticalità, competizione e iper-performance, premia chi può aderire a standard che ignorano le interdipendenze e i carichi di cura. Il risultato è una cultura dell’over-performance che può portare rapidamente al burnout, senza scalfire minimamente le dinamiche di potere che generano esclusione.

Verso l’Empoderamento: il potere “con”, non “su”

La proposta di “empoderamento” rompe questa logica. Non si tratta di un potere gerarchico, il “potere su”, ma di un potere relazionale e condiviso: il “potere con”. Mentre l’empowerment si focalizza sulla donna “iper-performativa” che deve farcela da sola, l’empoderamento sposta l’attenzione sulla costruzione di alleanze e comunità. È un processo che integra il lavoro individuale con quello collettivo, mirando a cambiare le “regole del gioco” invece di istruire le singole a giocarci meglio.

Trasformare le aziende in “ecosistemi empoderati”

Perché questa visione diventi realtà, è necessario che le organizzazioni si trasformino in ecosistemi empoderati. In occasione dell’8 marzo, la Fondazione porterà nelle aziende percorsi formativi per rileggere i concetti di leadership e merito. I pilastri di questa trasformazione includono:

Valorizzazione della cura: non più un tema accessorio o “femminile”, ma una pratica condivisa che riconosce l’interdipendenza tra le persone.

non più un tema accessorio o “femminile”, ma una pratica condivisa che riconosce l’interdipendenza tra le persone. Condizioni sistemiche: equità retributiva, politiche di carriera trasparenti e una revisione profonda delle metriche di valutazione.

equità retributiva, politiche di carriera trasparenti e una revisione profonda delle metriche di valutazione. Distribuzione del potere: contesti che promuovano la sicurezza psicologica, la cooperazione e la circolazione delle informazioni, superando l’iper-performance come unico valore.

In questo percorso, la responsabilizzazione degli uomini è cruciale. L’obiettivo finale non è solo l’avanzamento individuale, ma una trasformazione collettiva capace di costruire futuri condivisi senza lasciare indietro nessuna.

