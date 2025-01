Empoli, conclusi gli interventi di efficientamento energetico negli edifici comunali

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Interventi di miglioramento e efficientamento energetico, sostituzione di vecchi neon con nuove lampade a led, sostituzione di caldaie vecchie con impianti più moderni a condensazione. Questo è in sintesi il percorso che il Comune di Empoli sta portando avanti dal 2019, grazie a importanti risorse (prima ministeriali, poi tramite Pnrr nel capitolo delle piccole opere) da dedicare appunto all’efficientamento energetico. Il 2024 è stato il quinto anno consecutivo in cui la nuova amministrazione ha proseguito ad intervenire, guadagnando in energia, migliorando il patrimonio esistente e risparmiando non pochi denari pubblici in bolletta.

Entrando nel merito venerdì 10 gennaio sono stati compiuti gli interventi che sono stati eseguiti dai tecnici hanno interessato il distaccamento al Terrafino dei vigili del fuoco di Empoli, il secondo piano della biblioteca Renato Fucini, il museo della Collegiata, il Centro cottura Ccmunale di via Bonistallo, le luci interne degli edifici ai campi sportivi di Fontanella, Avane, Ponzano, Monterappoli e Santa Maria.

Da mercoledì 15 gennaio, prenderà avvio la sostituzione dei proiettori al Palasport Giglioli di Ponte a Elsa e fra lunedì 13 e martedì 14 gennaio, saranno sostituiti gli apparecchi stradali con la piattaforma alla mensa comunale e ai vigili del guoco.

“Si è concluso l’intervento di efficientamento energetico negli impianti previsti – spiega l’assessora alla transizione ecologica del Comune di Empoli, Laura Mannucci – che porteranno oltre a un miglioramento delle prestazioni, un risparmio importante nelle casse del Comune beneficio di tutta la comunità. Fondamentale l’intervento che verrà fatto a breve al Palasport Giglioli di Ponte a Elsa per concludere i lavori di manutenzione straordinaria che hanno interessato quasi ogni parte dell’edificio, dal tetto, al riscaldamento passando appunto a una nuova illuminazione”.