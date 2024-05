(Adnkronos) – Ultime ore per la richiesta del 'bonus psicologo' che potrà essere fatta fino a domani 31 maggio sul portale dell'Inps. Il contributo per sostenere le spese per la psicoterapia può arrivare a un massimo di 1.500 euro. —multimedia/news-to-gowebinfo@adnkronos.com (Web Info)