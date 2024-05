Dichiarazione redditi 2024 , al via da oggi modifica e invio 730 precompilato

(Adnkronos) – Si apre ufficialmente da oggi il canale diretto con l'Agenzia delle Entrate per l'invio della dichiarazione dei redditi precompilata 2024, relativa al periodo d'imposta 2023. Il modello precompilato, che era già possibile visionare dal 30 aprile, può essere accettato, modificato o integrato rispetto alla versione messa a punto dall'amministrazione fiscale. Per farlo, ci sarà tempo dal pomeriggio di lunedì 20 maggio fino al 30 settembre per il 730 e fino al 15 ottobre nel caso si utilizzi il modello Redditi —multimedia/news-to-gowebinfo@adnkronos.com (Web Info)