A maggio 2024 leggero calo per il tasso sui mutui: infatti nel rapporto mensile l'Abi segnala come il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è diminuito al 3,61%, rispetto al 3,67% di aprile 2024 e al 4,42% di dicembre 2023.