(Adnkronos) – Oggi 23 settembre è l’ultimo giorno per pagare la quinta rata della rottamazione quater delle cartelle. In caso di versamento non effettuato, eseguito oltre il termine ultimo oppure di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto, la legge prevede la perdita dei benefici della Definizione agevolata e quanto già pagato sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo. —multimedia/news-to-gowebinfo@adnkronos.com (Web Info)