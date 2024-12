Cripto e samba, Bybit detta il ritmo

(Adnkronos) – Dopo un rallentamento dovuto alla crisi, si sblocca la carica espansiva del settore fintech, sempre a caccia di nuovi mercati per i suoi prodotti. Va inserita in questo movimento l’ultima iniziativa di Bybit, uno degli operatori più attivi del comparto. La piattaforma ha infatti messo da tempo le mani sul mercato brasiliano, che per potenziali volumi di vendita è tra i primi al mondo, ma ora è pronta a fare un salto di qualità con l’introduzione di una nuova carta cripto fisica, la Bybit Card. —economia/fintechwebinfo@adnkronos.com (Web Info)