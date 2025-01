Uniswap, il lancio della v4 finalmente alle porte?

(Adnkronos) – Di rinvio in rinvio, il lancio della quarta versione di Uniswap non ha ancora avuto luogo, deludendo le aspettative di investitori e addetti ai lavori. Con il nuovo anno però potrebbero cambiare le carte in tavola. Confermano queste ipotesi le ultime dichiarazioni della piattaforma, che, in un annuncio sui suoi canali social, ha promesso l’arrivo del nuovo aggiornamento di sistema. Positiva la reazione dei mercati, con il marchio Uniswap che ha fatto registrare un aumento di valore pari al 7%. —economia/fintechwebinfo@adnkronos.com (Web Info)