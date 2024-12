Truffe cripto, maxi operazione in Nigeria

(Adnkronos) – La criminalità organizzata sfrutta le criptovalute per impadronirsi in modo illecito dei risparmi degli investitori. È accaduto in Nigeria, attraverso la messa a punto di un vero e proprio sistema di estorsione in rete. I malcapitati venivano infatti attirati con promesse di vario tipo e, una volta ottenuta la loro fiducia, i truffatori si impossessavano del loro denaro. Fortunatamente, a disinnescare questo ordigno sono intervenute le autorità locali, con una maxi operazione di polizia che ha condotto all’arresto di quasi 800 persone. —economia/fintechwebinfo@adnkronos.com (Web Info)