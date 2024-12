In Svizzera il Canton Ticino ancora alleato delle valute digitali

(Adnkronos) – In un settore come quello fintech, caratterizzato da una straordinaria fluidità, le certezza scarseggiano e, se presenti, acquistano proprio per questo motivo un valore superiore. È il caso del Canton Ticino, in Svizzera, che negli ultimi anni si è trasformato in un importante hub Bitcoin, accogliendo piattaforme e investitori provenienti da tutto il mondo. Con la nuova riforma fiscale, le autorità locali confermano questo atteggiamento. Restano infatti esenti da tassazione le plusvalenze da valuta digitale per i privati, che così potranno far crescere ancora la comunità cripto. —economia/fintechwebinfo@adnkronos.com (Web Info)