1 milione e oltre: Geotab espande le attivita’ EMEA diventando il più grande fornitore end-to-end di telematica per flotte nella regione

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Il traguardo riflette il continuo investimento in insight basati sui dati per le flotte e l’integrazione di Verizon Connect

BARCELLONA, Spain, 19 maggio 2026 /PRNewswire/ — Geotab, leader globale nelle soluzioni per i veicoli connessi e la gestione degli asset, ha annunciato oggi di aver superato 1 milione di subscription in Europa, Medio Oriente e Africa, diventando così il primo fornitore end-to-end di telematica per flotte a raggiungere questo traguardo nella regione.

Un’organizzazione unificata che guida la crescita su scala regionale

Il raggiungimento di 1 milione di attivazioni riflette oltre un decennio di investimenti costanti in data intelligence nella regione EMEA e la riuscita integrazione delle attività internazionali di Verizon Connect, che ha contribuito a costruire una quota di mercato rilevante.

“Questo traguardo riflette gli investimenti che abbiamo realizzato in innovazione, R&S e nello sviluppo di prodotto nell’arco di oltre 10 anni, inclusa la creazione di una solida base per la sovranità dei dati e la conformità al GDPR, insieme alla recente acquisizione delle operazioni commerciali di Verizon Connect”, ha dichiarato Edward Kulperger, Senior Vice President EMEA di Geotab. “Questi team lavorano in modo perfettamente integrato per offrire soluzioni complete dai nostri 13 uffici e due centri di R&S nella regione.”

Tre aree di competenza che guidano la continua espansione

Le opportunità di crescita futura si basano sull’evoluzione della video-telematica potenziata dall’AI (famiglia GO Focus), sull’espansione della connettività OEM e sul monitoraggio degli asset per rimorchi, attrezzature e risorse della supply chain (GO Anywhere), che contribuiscono a migliorare la sicurezza, l’affidabilità e la qualità dei dati nelle flotte miste, oltre a supportare la gestione di ambienti complessi con asset eterogenei.

Promuovere la mobilità sicura e sostenibile di beni e persone in tutta l’area EMEA

“Nel tempo l’Europa ha definito lo standard per una gestione responsabile dell’intelligence delle flotte, in termini di sovranità dei dati, regolamentazione della sostenibilità e complessità delle operazioni transfrontaliere”, ha dichiarato Neil Cawse, fondatore e CEO di Geotab. “Il superamento di 1 milione di attivazioni nell’area EMEA testimonia il nostro impegno e la nostra capacità di garantire una mobilità sicura e sostenibile di merci e persone in tutta Europa”.

Le operazioni di Geotab nell’area EMEA trattano i dati in conformità ai requisiti del GDPR, con opzioni di localizzazione dei dati a livello locale. Il report sulle emissioni di gas serra (GHG) dell’azienda, redatto in conformità alla CSRD e certificato da TÜV Rheinland, supporta le flotte europee nel soddisfare gli obblighi di rendicontazione in materia di sostenibilità.

Geotab conta oltre 100.000 clienti a livello globale, tra cui flotte di piccole, medie e grandi dimensioni, oltre ad altre grandi nel mondo. L’azienda elabora ogni giorno oltre 100 miliardi di data point e gestisce più di 6 milioni di attivazioni di veicoli connessi a livello globale.

Per maggiori informazioni, visitare www.geotab.com



GeotabGeotab è leader mondiale nelle soluzioni per il trasporto connesso, nella videotelematica e nell’analisi dei dati basata sull’intelligenza artificiale. Scelta da oltre 100.000 clienti – da flotte di piccole e medie dimensioni alle aziende Fortune 500, fino alle organizzazioni del settore pubblico, compreso il governo federale degli Stati Uniti – Geotab connette circa 6 milioni di veicoli in tutto il mondo e processa 100 miliardi di dati ogni giorno. Con le certificazioni ISO/IEC 27001:2022, SOC2, FIPS 140-3 e FedRAMP, e un ecosistema di oltre 700 partner, la piattaforma aperta di Geotab rappresenta un sistema unico in cui vengono integrate sicurezza, conformità e gestione operativa. La nostra missione: un mondo in movimento più sicuro, più efficiente e più sostenibile.

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