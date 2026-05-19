Cinzia Rocca: la sartorialità Made in Italy che veste la donna moderna da oltre 70 anni

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Dello, 19 maggio 2026 – La moda italiana occupa da decenni una posizione di assoluto rilievo nel panorama internazionale, riconosciuta come uno dei riferimenti più autorevoli quando si parla di stile, qualità e gusto.

Il sistema produttivo del nostro Paese ha saputo costruire nel tempo una reputazione fondata su un equilibrio peculiare, capace di tenere insieme la dimensione creativa e quella manifatturiera, l’estro del progetto e la precisione dell’esecuzione. È questa combinazione, più di qualsiasi altra, ad aver reso il Made in Italy un sinonimo riconosciuto di eccellenza presso una clientela globale che, generazione dopo generazione, continua a riconoscere nelle creazioni italiane un valore che va oltre la semplice funzione dell’abito.

All’interno di questo scenario, alcune realtà hanno saputo costruire un’identità riconoscibile e coerente nel tempo, diventando ambasciatrici di un modo specifico di intendere l’eleganza femminile. Tra queste figura

Cinzia Rocca

, marchio che da oltre settant’anni interpreta la sartorialità italiana attraverso una visione fondata su materiali di pregio, lavorazioni accurate e un’idea di stile che predilige la discrezione alla spettacolarità. Una storia che merita di essere raccontata nei suoi passaggi fondamentali.

La vicenda imprenditoriale prende avvio nel 1953, anno in cui Giacomo Rocca pone le fondamenta di quella che diventerà una delle realtà più significative dell’abbigliamento femminile italiano. Il contesto storico in cui nasce l’attività è particolarmente fertile: il secondo dopoguerra restituisce alle donne il desiderio di vestirsi con cura, di tornare a indossare stoffe morbide e confezioni di pregio dopo gli anni delle privazioni. Questa rinnovata sensibilità verso l’eleganza spinge il fondatore a compiere una scelta strategica, trasformando un’attività commerciale in un laboratorio di creazioni. È in questo passaggio che si pongono le basi di una filosofia produttiva destinata a durare nel tempo, fondata sull’idea che un capo di qualità debba essere il risultato di una ricerca approfondita sui materiali e sulle tecniche di confezione.

Verso la fine degli anni Ottanta avviene la svolta identitaria: il marchio adotta ufficialmente il nome Cinzia Rocca, ispirato all’unica figlia del fondatore. Si tratta di una scelta che va oltre la semplice operazione di branding, perché traduce in modo tangibile il legame tra l’impresa e la dimensione femminile alla quale si rivolge. Da quel momento la griffe inizia un percorso di espansione internazionale che si rivela rapido e sorprendente. In soli cinque anni il pubblico statunitense accoglie con entusiasmo le collezioni, tanto che ancora oggi il mercato nordamericano genera circa un terzo del volume globale dell’azienda. Successivamente l’Europa e altre aree del mondo entrano nel raggio d’azione del marchio, consolidando una presenza che oggi conta sostenitrici in numerosi Paesi.

Il cuore operativo della maison si trova a Dello, un comune della provincia di Brescia che ospita gli stabilimenti in cui prendono forma le collezioni, grazie al lavoro di ben trecento sarti: si tratta di un numero significativo nel panorama della moda contemporanea, in cui le logiche di delocalizzazione hanno progressivamente eroso la presenza di filiere produttive radicate sul territorio nazionale. Mantenere un presidio manifatturiero così consistente in Italia rappresenta una scelta identitaria che incide direttamente sulla qualità finale dei capi.

Il processo produttivo si caratterizza per un’alternanza calibrata tra interventi automatizzati e procedure interamente manuali. La tecnologia viene impiegata laddove garantisce precisione e ripetibilità, mentre il gesto artigiano entra in gioco nei passaggi in cui la sensibilità della mano umana risulta insostituibile, con parti del capo che vengono cucite direttamente a mano. Questo equilibrio richiede competenze specifiche e un’esperienza di lungo corso, costruita attraverso percorsi ultradecennali all’interno del settore tessile.

Tra le tecniche che contribuiscono in modo distintivo all’identità delle collezioni figura la tintura a fiocco, un procedimento attraverso il quale la colorazione viene applicata direttamente alle fibre prima della filatura, quando il materiale si presenta ancora allo stato sciolto, anziché intervenire sul filato già pronto o sul tessuto finito. Il risultato è una brillantezza cromatica particolarmente intensa, accompagnata da una profondità del colore che si percepisce soprattutto nelle nuance più ricche e nei toni naturali tipici del guardaroba della maison.

Le collezioni di Cinzia Rocca attingono a un repertorio di filati pregiati che spesso provengono da regioni lontane, dove specifiche condizioni ambientali garantiscono fibre dalle caratteristiche uniche. Tra i materiali più frequentemente impiegati figurano cashmere, alpaca e mohair, fibre rare e ricercate per la loro morbidezza e per le proprietà termiche che le rendono particolarmente apprezzate nella moda di alta gamma.

A questi si aggiungono lane preziose come quelle provenienti dall’Himalaya e dalla vigogna delle Ande, considerata una delle materie prime più pregiate al mondo per la finezza del suo pelo. Anche la Mongolia e l’India figurano tra le aree di approvvigionamento del brand, insieme ad altri territori che custodiscono materie nobili dalle proprietà difficilmente eguagliabili. Una volta giunte in Italia, queste fibre incontrano le mani esperte di tessitori e sarti che ne esaltano ogni qualità attraverso lavorazioni mirate.

Questa specializzazione nella lavorazione di fibre delicate consente di ottenere capi caratterizzati da una leggerezza notevole e da una morbidezza che difficilmente si riscontra nell’industria della moda di larga scala. Il risultato è una proposta che unisce comfort e raffinatezza, capace di garantire un’esperienza di portabilità superiore e di mantenere intatte le proprie qualità anche dopo molti anni di utilizzo.

I capispalla rappresentano il cuore della produzione di Cinzia Rocca e racchiudono appieno lo spirito sartoriale del brand. Concepiti a partire da archetipi della tradizione, acquisiscono personalità grazie a linee studiate, dettagli ricercati e palette cromatiche raffinate.

Una posizione di assoluto rilievo all’interno del catalogo spetta ai cappotti, proposti in interpretazioni che variano per lunghezza e vestibilità e che si arricchiscono di dettagli come la cintura in vita, il cappuccio o l’imbottitura interna.

Accanto a questo nucleo si sviluppa la proposta delle giacche, capi che il brand interpreta come autentici passe-partout della femminilità contemporanea, in grado di adattarsi tanto ai contesti professionali quanto alle occasioni più informali grazie alla loro intrinseca versatilità. A completare il quadro concorrono i trench, disponibili nella versione doppiopetto classica così come nella variante maxi monopetto, valorizzata da una cintura in vita che ne accentua il profilo contemporaneo.

L’identità della maison si articola attraverso tre linee distinte, ognuna delle quali interpreta a modo proprio l’idea di eleganza che caratterizza il brand. La linea Cinzia Rocca Luxury rappresenta l’espressione più alta del savoir-faire dell’azienda e raccoglie i capi nei quali le finiture e i materiali raggiungono il loro massimo livello di ricercatezza. La collezione Cinzia Rocca Icons custodisce invece quei modelli che, nel corso del tempo, si sono affermati come autentici simboli del marchio, capi capaci di mantenere intatto il proprio fascino al di là dell’avvicendarsi delle stagioni e delle mode.

Si affianca a queste due linee la Permanent Collection, pensata come una selezione di must-have sempre disponibili nel guardaroba ideale, una sorta di repertorio di capi essenziali che garantiscono uno stile impeccabile in qualsiasi circostanza. Questa attenzione alla longevità si traduce in una posizione netta rispetto alla logica della fast fashion: scegliere un capospalla Cinzia Rocca significa investire in un capo destinato a mantenere il proprio fascino lungo l’arco di molti anni, ben oltre il ciclo delle tendenze stagionali.

Accanto ai capispalla, l’offerta del marchio comprende una linea di accessori pensati per completare in modo coerente i total look immaginati dall’ufficio stile. Borse, sciarpe, foulard, e cappelli nascono con l’intento di dialogare con l’abbigliamento di lusso proposto dalla griffe, offrendo a chi indossa i capi del brand la possibilità di interpretare le proposte secondo il proprio gusto personale. Si tratta di una scelta strategica che amplia il raggio d’azione del marchio e risponde a una clientela desiderosa di trovare in un’unica firma tutti gli elementi necessari per dare vita a un guardaroba armonioso.



Il ruolo conquistato da Cinzia Rocca all’interno del sistema moda nazionale trova un riconoscimento istituzionale nell’appartenenza alla Camera Nazionale della Moda Italiana e nella presenza, dal 2015, all’interno del calendario ufficiale della Milano Fashion Week, due attestati che confermano la solidità del percorso costruito nel tempo dalla maison.

Lo sguardo dell’azienda resta tuttavia rivolto in avanti, animato da un atteggiamento che combina tenacia e lungimiranza. La capacità di innovare nel rispetto della propria storia rappresenta probabilmente la cifra più autentica del marchio: ogni nuova collezione racchiude l’essenza del Made in Italy in capi che dialogano con la contemporaneità senza tradire la sofisticata classicità che ha reso riconoscibile la firma. In un mercato della moda spesso dominato da logiche di velocità e standardizzazione, Cinzia Rocca rappresenta un baluardo della migliore italianità nel mondo, custode di un patrimonio di competenze e di una visione dell’eleganza femminile che mantiene intatto il proprio fascino.

Contatti:

Cinzia RoccaSito web: https://www.cinziarocca.com/europa/it/

Telefono: +39 375 7169527

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Responsabilità editoriale di Cinzia Rocca

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