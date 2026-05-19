La danese Formalize avvia una collaborazione ufficiale con Une in Spagna per integrare gli standard Iso nella propria piattaforma di compliance

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Per gli altri mercati europei, inclusa l’Italia, Formalize potrà rendere disponibili versioni localizzate dei contenuti ISO integrati nella piattaforma per il mercato spagnolo, senza sostituire i riferimenti ufficiali dei singoli mercati.



Copenaghen, 19 maggio 2026 – La scaleup danese Formalize, che ha sviluppato una piattaforma per gestire le attività di governance, risk management e compliance (GRC), annuncia l’avvio di una collaborazione ufficiale con UNE (Asociación Española de Normalización), l’ente che rappresenta in Spagna le norme internazionali ISO e IEC. L’accordo – il primo di questo tipo nel mercato spagnolo – consente, per il mercato spagnolo, di integrare la documentazione ISO ufficiale direttamente nella piattaforma Formalize, con l’obiettivo di aiutare le aziende a gestire gli standard in modo più semplice e operativo, riducendo il ricorso a documenti separati, fogli di calcolo e attività manuali. Per gli altri mercati europei, inclusa l’Italia, Formalize potrà rendere disponibili versioni localizzate dei contenuti ISO integrati nella piattaforma per il mercato spagnolo, pensate per supportare l’applicazione quotidiana degli standard, senza sostituire i riferimenti ufficiali dei singoli mercati.

Chi è Formalize – Fondata da Magnus Boye, Kristoffer Abell e Jakob Lilholm nel 2021 ad Aarhus, in Danimarca, Formalize sviluppa soluzioni SaaS per la gestione della compliance aziendale. Offre una piattaforma integrata per automatizzare e semplificare la gestione dei processi di compliance normativa, coprendo aree come GDPR, ISO 27001, NIS2, DORA e il whistleblowing. E’ utilizzata da oltre 8.000 aziende per un bacino complessivo di 15 milioni di utenti, e collabora con un network di oltre 900 società di consulenza e studi legali. Ha uffici a Copenaghen, Aarhus, Milano, Monaco di Baviera e Madrid, dove lavorano oltre 160 dipendenti. In Italia è presente con una sede operativa a Milano dal 2024, dopo aver già servito il mercato con un team dalla Danimarca, e le sue soluzioni sono utilizzate da oltre 1.200 aziende e PMI italiane, tra cui La Feltrinelli, IBL Banca, Cassa Lombarda, Comune di Novara e Burger King.

Grazie a questa collaborazione, Formalize integrerà gli standard ISO ufficiali direttamente nella propria piattaforma, permettendo alle aziende di consultarli e applicarli in modo più semplice e operativo. Invece di lavorare su documenti separati, PDF e fogli di calcolo, i team compliance potranno gestire requisiti, controlli, evidenze e attività nello stesso ambiente digitale.

L’accordo punta quindi a ridurre la distanza tra ciò che lo standard richiede e ciò che l’azienda deve concretamente fare per essere conforme, rendendo più accessibile la gestione della compliance anche per organizzazioni che non dispongono di grandi team interni specializzati.

“Gli standard in formato PDF restano essenziali come fonte informativa, ma non sono stati progettati per l’operatività quotidiana. La nostra piattaforma trasforma i requisiti in azioni concrete, facendo in modo che sistema e standard parlino lo stesso linguaggio. Essere stati selezionati per sviluppare strumenti GRC avanzati con il contributo di un rappresentante ufficiale ISO/IEC è la conferma più forte che stiamo andando nella direzione giusta”, commenta Jakob Lilholm, CEO di Formalize.

Formalize IQ e il ruolo dell’intelligenza artificiale – Un elemento centrale della collaborazione sarà Formalize IQ, la funzionalità basata sull’intelligenza artificiale sviluppata da Formalize per aiutare i team a interpretare gli standard, individuare eventuali gap di compliance e trasformare i requisiti in azioni concrete. A differenza di strumenti AI generici, Formalize IQ potrà lavorare, per il mercato spagnolo, su standard ufficiali integrati nella piattaforma invece di basarsi su dati non verificati, con l’obiettivo di offrire un supporto più affidabile e aderente alle fonti.

“Il modo in cui le organizzazioni consultano e implementano gli standard deve evolvere per rispondere alle esigenze dell’era digitale. Integrando i nostri framework ufficiali in un sistema operativo come Formalize, possiamo fare in modo che gli standard globali restino accessibili e concretamente applicabili per le imprese moderne”, afferma Pablo A. Corróns Crespí, Director of Intellectual Property and Standards Distribution di UNE.

Informazioni su Formalize



Formalize è una piattaforma europea di operational GRC utilizzata da oltre 8.000 aziende, per un bacino complessivo di 15 milioni di utenti. Il network di partner comprende più di 900 società di consulenza e studi legali. La società ha uffici ad Aarhus, Copenaghen, Milano, Monaco di Baviera e Madrid.

www.formalize.com



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