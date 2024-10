All’ippodromo Snai San Siro va in scena il “Gran Premio Enel Jockey Club”

(Adnkronos) –

Domenica 13 ottobre dalle ore 12.00 un ricco palinsesto di attività di intrattenimento per grandi e bambini affiancherà lo spettacolo ippico per un pomeriggio speciale all’insegna dello sport e del divertimento

Milano, 10 ottobre 2024 – Tutto pronto per la riunione di corse più attesa della stagione, il Gran Premio Enel Jockey Club: domenica 13 ottobre i cancelli di Piazzale dello Sport 16 apriranno alle 12, con ingresso a 5 Euro per il biglietto unico intero e l’ingresso gratuito per i minori e per le persone con disabilità, per accogliere i visitatori che potranno così godersi una giornata all’insegna dello sport, della musica e della storia. Tante le novità del programma di quest’anno, a partire dal Tour in carrozza dell’Ippodromo, che darà modo alle famiglie e a tutti i visitatori di poter montare su una carrozza d’epoca trainata da cavalli per compiere un breve giro dello storico impianto milanese, recentemente rinnovato con il restauro della tribuna secondaria, l’apertura della nuova pista del trotto e l’inaugurazione della Galleria Archivio Multimediale dell’Ippodromo (GAMI). Come sempre, l’Ippodromo offrirà tante attività sia per i più grandi che per i più piccini, a partire dal sempre apprezzato Battesimo della sella a cura del Centro Ippico Lombardo per i bambini da zero a 13 anni sui ponies, che muniti di giubbottini e caschetto di protezione potranno fare un tour della bellissima fontana e della facciata principale dell’Ippodromo.

Sempre per i bambini, saranno previste numerose attività creative: a fianco dei giochi di gruppo, dei truccabimbi e della baby-dance, l’ippodromo si trasformerà – grazie agli animatori della Fondazione Francesca Rava – in un’arena a tema western. Piccoli cowboy e pistoleri si sfideranno nell’area verde in competizioni come la corsa a sacchi, la corsa di cavalli con genitori e bambini, la corsa cavalli ad ostacoli, il lancio del lazo, il tiro alla fune e il tiro con l’arco. Spostandoci sotto il tendone, ci saranno laboratori creativi, balli country e il grande gioco a squadre “Miniera”, in cui i bambini saranno divisi in tre squadre: gli sceriffi, che dovranno difendere il proprio villaggio, i cowboy, che devono portare al proprio villaggio le pietre preziose raccolte e i briganti, che invece devono cercare di rubarle. Nel frattempo, i visitatori più adulti potranno rilassarsi nei punti ristoro, ascoltare la musica revival del dj set live o godere delle bellezze dell’Ippodromo con il tour #scoprisansiro, che consente di percorrere – accompagnati da una guida che racconterà storie e aneddoti sui 104 anni dell’impianto – un itinerario che si snoda tra la storica Palazzina del Peso, il tondino dove vengono presentati i cavalli da corsa e il Parco Botanico, con le sue decine di specie di piante e arbusti, tutti catalogati. Ma non solo. I partecipanti al tour potranno assistere alla partenza di una corsa direttamente dalle gabbie: una straordinaria esperienza che permette di vedere da pochi metri di distanza la preparazione, la sistemazione e la partenza dei cavalli per una delle corse in programma nel pomeriggio. Dalle ore 14, invece, inizia lo spettacolo delle corse che si articoleranno in un ricchissimo programma, con sette prove, e che vede l’acme nella 102^ edizione del Jockey Club, quest’anno supportato da Enel. L’importante confronto internazionale di Gruppo II, con un montepremi di ben 247.500 euro, è riservato ai cavalli di 3 anni ed oltre impegnati sulla distanza di 2.400 metri su pista grande e vanta un albo d’oro di campioni che hanno scritto la storia del galoppo. L’altra attesissima prova, invece, è il Premio del Piazzale – Memorial Enrico Camici – Trofeo Arqana, prova di Gruppo III, sempre con protagonisti i cavalli di 3 anni ed oltre che correranno sulla distanza di 1.700 metri su pista grande. Spazio anche ai purosangue arabi per il Premio Milano Jockey Club PSA, prova di Gruppo III per i cavalli di 4 anni ed oltre a confronto sui 1.800 metri su pista media. Infine, sono da menzionare le due listed race con il Premio Eupili, riservata alle femmine di 2 anni che si confronteranno sulla pista dritta per 1.200 metri circa, e il Premio Omenoni – Trofeo Pollini, per cavalli di 3 anni ed oltre sulla distanza di 1.000 metri circa in pista dritta.

INFORMAZIONI EVENTO



Dove: Ippodromo Snai San Siro (Piazzale dello Sport 16, Milano)

Quando: 13 ottobre 2024

Orari: dalle 12 alle 20

Costo: 5€ biglietto singolo, gratuito per minorenni e diversamente abili

Tour #scoprisansiro: 20€ biglietto singolo, gratuito per minorenni

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Ufficio Stampa Ippico

