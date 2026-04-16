Anatomage consegna l’Anatomage Theater nel Regno Unito grazie alla prima installazione presso la Manchester Metropolitan University

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

SANTA CLARA, California, 16 aprile 2026 /PRNewswire/ – Anatomage Inc., leader nelle tecnologie avanzate per l’educazione, ha annunciato la prima installazione nel Regno Unito dell’Anatomage Theater presso la Manchester Metropolitan University, introducendo un nuovo standard per la formazione in ambito medico e scientifico.

Questa esperienza immersiva, basata su un sistema di display LED ad alta risoluzione, consente agli studenti di esplorare scenari clinici reali e ambienti scientifici dinamici su una scala senza precedenti. L’installazione rappresenta un importante passo avanti nell’evoluzione dell’apprendimento basato sulla tecnologia per le nuove generazioni di studenti.

L’Anatomage Theater è una piattaforma educativa unica nel suo genere che combina tecnologie di visualizzazione avanzate con software sviluppato da Anatomage, offrendo esperienze di apprendimento altamente realistiche e immersive. Al centro del sistema vi è un’interfaccia completamente interattiva basata sulla voce, che permette agli utenti di interagire in modo naturale con pazienti virtuali realistici, senza l’utilizzo di tastiere o touchscreen.

Questi pazienti virtuali presentano parametri vitali clinicamente accurati, referti di laboratorio e dati di imaging medico reali sviluppati da Anatomage, consentendo agli studenti di valutare e simulare interventi in un ambiente ospedaliero virtuale, eliminando la necessità di attori nei centri di simulazione. Grazie a una libreria composta da centinaia di casi clinici, il sistema supporta una formazione interattiva e scalabile, affiancata da simulazioni scientifiche immersive ed esplorazione dell’anatomia umana reale.

Sviluppato sulla base di oltre 20 anni di esperienza di Anatomage nella creazione di contenuti medici e scientifici in 3D, l’Anatomage Theater riflette l’impegno costante dell’azienda nell’innovazione dell’apprendimento esperienziale. Grazie alla creazione dell’Anatomage Table, il primo tavolo anatomico virtuale a grandezza reale al mondo, Anatomage porta con sé un’esperienza unica nell’utilizzo di tecnologie all’avanguardia per migliorare la comprensione e i risultati nell’ambito della formazione medico-scientifica.

A fronte della crescente esigenza di rendere l’apprendimento più coinvolgente e migliorare la comprensione di concetti complessi, emergono nuovi approcci per colmare il divario tra teoria e applicazione pratica. L’Anatomage Theater introduce un ambiente virtuale di simulazione ospedaliera e scientifica che ridefinisce le modalità di erogazione della formazione clinica, medica e scientifica, offrendo un’esperienza ad alta fedeltà e a basso rischio, adatta sia all’istruzione scolastica e universitaria sia alla formazione professionale in ambito ospedaliero e nei centri di simulazione.

La Manchester Metropolitan University vanta una lunga tradizione nell’innovazione didattica e nella ricerca, combinando strutture all’avanguardia con metodologie di insegnamento pionieristiche. L’Anatomage Theater, installato presso il Dalton Building della Facoltà di Scienze ed Ingegneria, riflette l’impegno dell’università nel migliorare l’esperienza educativa degli studenti, offrendo una piattaforma senza precedenti per l’esplorazione di scenari clinici, dell’anatomia umana reale e di ambienti scientifici interattivi. Questo traguardo sottolinea la volontà dell’istituzione di preparare gli studenti al successo nei percorsi accademici e professionali.

“Grazie a un finanziamento di 1,27 milioni di sterline da parte dell’Office for Students, abbiamo ampliato significativamente la nostra gamma di prodotti Anatomage con il nuovo Anatomage Theater come elemento centrale,” ha dichiarato il Dr. G. H. Evans, Responsabile del Dipartimento di Scienze della Vita presso la Manchester Metropolitan University. “Siamo estremamente orgogliosi di essere la prima istituzione a installare questa tecnologia innovativa e a renderla disponibile ai nostri studenti di Scienze della Vita, Scienze Biologiche, Infermieristica e Professioni Sanitarie, tra le altre. Questo permetterà loro di accedere a tecnologie all’avanguardia che miglioreranno apprendimento, esperienza e prospettive professionali. Attendiamo inoltre con interesse di proseguire la collaborazione con Anatomage contribuendo allo sviluppo dei contenuti per l’Anatomage Theater.”

Mentre Anatomage continua a espandere questa piattaforma, l’azienda si prepara a integrare sempre più la simulazione ospedaliera virtuale e scientifica nei contesti accademici e professionali, ridefinendo il modo in cui la formazione medico-scientifica viene insegnata e vissuta.

Informazioni su AnatomageAnatomage è leader mondiale nelle tecnologie di imaging e formazione medica, capace di trasformare l’apprendimento tradizionale attraverso un’innovazione costante. Con un ecosistema integrato di software e hardware per l’imaging medico, l’azienda fornisce contenuti di anatomia e fisiologia del più alto livello con il massimo grado di accuratezza. Anatomage è impegnata a sviluppare e perfezionare le proprie tecnologie per trasformare lo studio dell’anatomia, la formazione in campo medico, la pianificazione dei trattamenti e rivoluzionare l’educazione in campo scientifico più in generale.

Contatti stampa:dott. Davide Giacomo Tommasi Anatomage Italy srl Phone: +39 02 35 99 05 04 Email: table.europe@anatomage.com

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