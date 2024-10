Angelo Accardi a Londra: il Rinascimento italiano si fa pop e surrealista con la mostra Timeless Inspiration

(Adnkronos) – All’Eden Gallery di Londra – tra Soho e Hyde Park – dal 10 al 30 ottobre, Leonardo da Vinci incontra Topo Gigio, Michael Jackson incontra Paolo Veronese, Keanu Reeves incontra Raffaello in un gioco cromatico e surrealista che spazia dal Rinascimento agli anni Ottanta, portando un’Italia pop, nostalgica, giocosa e al tempo stesso classica, nelle tele dell’artista italiano Angelo Accardi, in occasione della mostra evento “Timeless Inspiration”. Londra, 3 ottobre 2024.Mentre alla Biennale di Venezia, al Palazzo Dona’ dalle Rose, prosegue la sua “Icarus Dream”, l’artista protagonista della copertina dell’Atlante dell’arte contemporanea del Metropolitan Museum di New York 2024 arriva nella capitale britannica con le sue opere e un racconto unico, dove l’Italia e il Rinascimento italiano vengono reinterpretati in chiave pop e surrealista, con la sua inconfondibile cifra stilistica fatta di citazioni, colori e immagini che attraversano epoche e culture. Con le sue tele e le sue sculture, Accardi rilegge la grande tradizione del Rinascimento italiano, da Paolo Veronese a Raffaello, fondendo i loro linguaggi con il surrealismo pop e creando narrazioni visive in cui i suoi celebri struzzi diventano protagonisti di scenari imprevedibili, in un’atmosfera nostalgica, in cui l’arte classica incontra i simboli della cultura di massa, dando vita a un Rinascimento contemporaneo che si colora di nuove suggestioni. Un’occasione unica per esplorare l’opera dell’artista campano, noto per il suo stile citazionista e la capacità di coniugare tradizione e modernità in un mix ironico e provocatorio, in un viaggio visivo attraverso secoli di storia dell’arte, unendo elementi classici a icone della cultura pop degli anni Ottanta, come Michael Jackson e Basquiat – ma anche Topo Gigio, Kermit La Rana, Miss Piggy – in un dialogo inedito, provocatorio e intelligente.

Celebrando l’Italia come luogo di sperimentazione e innovazione, capace di rileggere e reinterpretare la propria eredità culturale in chiave moderna, “Timeless Inspiration”, attraverso l’inconfondibile chiave di lettura di Accardi, invita così i visitatori a immergersi in un’esperienza estetica che sfida le convenzioni temporali e stilistiche, ponendo l’arte italiana al centro di un dibattito attuale e dinamico. L’evento si terrà presso Eden Gallery, una delle destinazioni principali per l’arte contemporanea nel cuore del quartiere dello shopping di lusso di Mayfair, a Londra. Situata sulla rinomata New Bond Street, la galleria si estende su quattro piani, con un’area espositiva di 12.000 piedi quadrati (1114 mq), rendendola il luogo ideale per un’esperienza unica.

Pittore e scultore di fama internazionale – esponente del Pop Surrealism – Angelo Accardi nasce nel 1964 a Sapri (SA) dove, negli anni Novanta, inizia la sua ricerca sulla nuova figurazione e a sperimentare tecniche e materiali per le sue sculture. Nei primi anni 2000 dà vita alla serie “Misplaced” dove introduce per la prima volta la figura dello struzzo che assume in sé l’elemento imponderabile della società liquida, la paura indefinita che Zygmunt Bauman descrive nel saggio Liquid Fear. Nel 2006 entra in contatto con il gruppo di nuove avanguardie “TantArte” ed espone a Shanghai. Lo storico dell’arte Marco Vallora, nel 2011, lo seleziona per la 54^ Biennale di Venezia. Nel 2017 una grande mostra a New York segna l’inizio di un sodalizio con Eden Gallery. Seguiranno Miami, Mykonos e Tel Aviv. Nel 2022 promuove un progetto di arte pubblica con le installazioni simultanee a Milano, Palermo e Venezia di “Poetry”, una scultura monumentale che con la parola FUCK, chiude idealmente la trilogia iniziata da Robert Indiana con le iconiche “LOVE” e “HOPE”. Nell’ottobre del 2022 è protagonista della mostra “Da Banksy a Warhol” a Palazzo Lucca (Fiorenzuola). Una ricognizione sulla Pop art (ormai storicizzata) delle origini, fino all’arte contemporanea che si ispira al Pop, con opere di Obey, Mr Braiwash, Keit Haring, Banksy e Warhol (a cura di Deodato Arte). Nel 2024 è presente alla 60^ edizione della Biennale d’Arte di Venezia. Il 25 maggio 2024 il comitato scientifico dell’Atlante dell’Arte Contemporanea Corporate Patron del Metropolitan Museum of Art di NY sceglie l’opera “Violet”, per la copertina della nuova edizione del volume (Giunti). Ad oggi le sue opere sono distribuite in esclusiva da Eden Gallery, tra le sedi di New York City, Miami, Londra, Aspen, Las Vegas, Dubai e in Italia da Deodato Arte. Frequentemente, un approccio tradizionale solido è preferibile a un tentativo d’avanguardia mediocre. Angelo Accardi esemplifica questo attraverso il suo stile anacronistico come artista citazionista. Egli fa riferimento a opere ben consolidate, impiegandole come elementi di un lessico creativo per creare nuove narrazioni all’interno del continuum della storia dell’arte, che va dall’arte classica agli impressionisti. Accardi dedica ampie porzioni del suo lavoro alla grande tradizione del Rinascimento italiano, enfatizzando le radici fondamentali della pratica artistica. Le sue composizioni generano paradossi temporali e logici attraverso la lente ironica del Pop Surrealism, facilitando incontri tra figure contemporanee e personaggi di diversi periodi storici o eroi dei fumetti. Questa amalgama creativa produce opere ricche di fascino, ironia e colore.

