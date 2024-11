Apefacile.it acquisisce www.certificazione energeticafacile.it

(Adnkronos) – Roma, 25/11/2024 – Apefacile.it acquisisce Certificazione-Energetica-Facile.it e rafforza la sua leadership nel settore degli Attestati di Prestazione Energetica ordinati online.

Apefacile.it, azienda leader in Italia per le Certificazioni Energetiche (APE), annuncia l’avvenuta acquisizione del portale Certificazione -Energetica-Facile.it. Questa operazione strategica consolida la posizione di Apefacile.it come punto di riferimento del settore, garantendo ad una platea più ampia l’accesso ad un servizio semplice, rapido e competitivo dal punto di vista del prezzo finale. Grazie a questa integrazione, infatti, l’azienda punta ad un’ulteriore espansione del la propria Rete di Tecnici Certificatori abilitati e ad offrire ai Clienti soluzioni ancora più innovative ed efficienti per l’ottenimento della Certificazione Energetica.

Fabio Tantari – General Manager di Apefacile.it: “L’obiettivo dell’acquisizione è stato quello di consolidare la nostra posizione di leadership nel mondo degli ordini online di Certificazioni Energetiche APE. In questo modo abbiamo potenziato e protetto ancor di più il nostro brand, che continua a porsi sul mercato come il miglior servizio per ordinare una Attestato di Prestazione Energetica in modo sicuro, veloce e conveniente. Ora, il gruppo Apefacile.it si rafforza e può servire una maggior quantità di Clienti. Di questo siamo molto contenti poiché la crescita del numero di Certificazioni Energetiche gestite migliorerà ulteriormente l’interazione con la nostra rete capillare di Tecnici, distribuiti su tutto il territorio nazionale.” La grande esperienza e la struttura organizzata di Apefacile.it hanno permesso all’Azienda di posizionarsi nel mercato degli ordini online di Certificazioni Energetiche come leader del settore. Questo è confermato non solo dalla continua innovazione nell’erogazione del servizio, ma soprattutto dall’enorme riscontro positivo che i Clienti testimoniano sui maggiori portali di opinioni in Italia. Oggi, con l’acquisizione di Certificazione-Energetica-Facile.it, sempre più Clienti possono conoscere e beneficiare dei vantaggi esclusivi offerti da Apefacile.it. Nello specifico: ● Ottenimento dell’APE in tutte le Regioni d’Italia; ● Rilascio del Certificato APE in tempi rapidi; ● Professionalità e competenza dei Tecnici ProApe, del Gruppo Apefacile.it; ● Accesso a servizi innovativi ed evoluti di Apefacile.it, come il Quaderno degli Interventi Migliorativi e l’Area Riservata; ● Scontistiche e programmi fedeltà per gli Operatori Professionali; ● Informazioni, cortesia ed esperienza del nostro Servizio Clienti. Per maggiori informazioni: Apefacile.it di Maia Srls

