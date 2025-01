Ascensori Muglia: da 70 anni aiutano a rendere gli edifici accessibili a tutti

(Adnkronos) –

Con Rosaria e Raffaele l’azienda nata negli anni 50 è alla terza generazione: così la tecnologia consente soluzioni sempre più efficaci, sicure, esteticamente belle ed ecosostenibili

Rende , 28/01/2025Il progresso tecnologico degli ultimi decenni e l’introduzione delle nuove normative nazionali e comunitarie hanno modificato profondamente gli impianti ascensori, il modo di abitare e in genere di fruire – anche per lavoro o nel tempo libero – gli spazi. Consentendone l’accesso a persone con problemi di mobilità. Questo, grazie appunto allo sviluppo tecnologico, anche in edifici che presentano particolari criticità, tipo quelli dei centri storici o sottoposti a vincoli di tutela artistica e architettonica. Un’evoluzione di cui l’azienda Ascensori Muglia s.r.l. è stata protagonista per aver, in oltre 70 anni di attività, progettato, realizzato e installato le soluzioni più adeguate alle esigenze del cliente ed alla particolarità dell’edificio. Soluzioni che nel tempo hanno saputo garantire efficienza e sicurezza. Ma anche, aspetti che hanno acquisito sempre più importanza nella società attuale, gusto estetico, di design e sostenibilità energetica ed economica. Una storia imprenditoriale familiare, nel miglior stile italiano delle imprese che hanno saputo evolversi, pur mantenendosi salde sulle proprie radici. Una storia arrivata ora alla terza generazione imprenditoriale, con i fratelli Rosina e Raffaele Muglia che ora guidano l’azienda. “Che ha avuto origine – racconta Rosina – nei primi anni 50, per opera di nostro nonno, Raffaele Muglia”. Sono gli anni in cui l’Italia che uscita dalla guerra, era impegnata a ricostruire e creare le basi per quello che sarebbe stato il boom economico, che portò, anche, ad una rivoluzione sociale ed alla conseguente espansione urbanistica. Ma il salto di qualità, che consacra a livello imprenditoriale la Ascensori Muglia, avviene negli anni 90, ad opera del padre di Rosina e Raffaele, Mario Muglia. Che acquisisce la fornitura di ascensori e scale mobili su tutto il territorio nazionale, con la realizzazione di importanti opere pubbliche. Gli anni 2000 vedono l’inserimento in azienda dei figli di Mario, sino al definitivo passaggio alla terza generazione. “La nostra – spiega Rosina Muglia – è un’azienda giovane e dinamica, che opera su tutto il territorio calabrese”. Il punto di forza? Il miglioramento costante, attraverso l’innovazione tecnologica. Proprio grazie a questo suo punto di forza, l’azienda si è specializzata nella sostituzione di ascensori esistenti con nuovi impianti, per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico, al fine di assicurare l’accessibilità a tutti. Interventi per i quali, sino al 31 dicembre 2025, si può usufruire del bonus statale con il 75 di detrazione fiscale delle spese sostenute. Tra l’altro, con minimi interventi edili. Aspetti sui quali chi si rivolge all’azienda Ascensori Muglia (in via Francesco e Carolina Principe in Rende (CS), tel, 0984/839686) può ottenere una specializzata consulenza, oltre al supporto in tutte le fasi dellepratiche burocratiche e della successiva realizzazione delle opere. Lo sviluppo tecnologico, insieme all’inconfondibile design italiano, consente anche di progettare impianti ascensori che si integrano al meglio in ogni tipo di struttura, dalla muratura alle vetrate, fino al metallo. L’ultimo gioiello ideato e realizzato dalla Ascensori Muglia è l’Eco Lift, ascensore elettrico machine roomless, ad alto coefficiente di efficientamento energetico, che grazie all’utilizzo di motori a magneti permanenti, non ha bisogno del locale macchine e quindi consente di risparmiare spazio negli edifici di nuova progettazione o di essere installato anche in quelli che non ne prevedevano la presenza. Un sistema di propulsione che consuma la metà dell’energia rispetto agli ascensori tradizionali, facendo risparmiare soldi nella gestione ed aiutando l’ambiente. Un gioiello di tecnologia e design che si affianca agli altri prodotti che l’azienda Ascensori Muglia realizza per rendere accessibile a tutti ogni ambiente di ogni edificio.

