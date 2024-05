Assistenza domiciliare, un lavoro al servizio del prossimo. La storia di Giosue’ e Lorena, marito e moglie con la stessa passione

(Adnkronos) – Roma, 27 maggio 2024. Giosuè e Lorena hanno sempre condiviso tutto, sia nella vita privata che in quella professionale. Un connubio consolidato al servizio del prossimo: "Abbiamo iniziato -spiega Lorena Grassi- con uno studio olistico, dove vengono offerte una serie di attività per prendersi cura dell'individuo nella sua totalità, coinvolgendo mente, corpo e spirito. Sentivamo però la necessità di andare oltre e così, a gennaio di quest'anno, abbiamo aperto, in franchising con la rete Sanitelgest, un centro nel cuore di Roma che si occupa di fornire assistenza domiciliare socio-sanitaria, infermieristica telemedicina e ovviamente, medica per l'erogazione delle cosiddette "Cure domiciliari" con una forte propensione all'innovazione . Un team di professionisti altamente specializzato dunque vuole dare risposte certe alle esigenze della nostra comunità. E il tutto si puo' svolgere in presenza nel nostro ufficio o completamente online (www.sanitelgest.it ) dove si fa la richiesta e si viene contattati nel giro di pochissimo tempo". Trovare soluzioni è dunque il lavoro di Giosuè e Lorena che hanno dato vita a una società che non a caso hanno deciso di chiamare TOTAL-MENTE: "Noi siamo disponibili -afferma Lorena Grassi- 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Lavoriamo sulle urgenze e abbiamo il dovere di trovare soluzioni nel più breve tempo possibile. Le faccio un esempio: qualche giorno fa, in prossimità delle vacanze pasquali, ci ha chiamato un signore che aveva un problema urgente da risolvere. La mamma era stata appena dimessa dall'ospedale, ma, non essendo autosufficiente, aveva bisogno di trovare assistenza infermieristica. Ci siamo subito messi in moto e, nel giro di qualche ora, siamo riusciti ad aiutarlo. Per me, motivo di grande soddisfazione". Un lavoro insomma dall'alto valore sociale: "Spesso -afferma Giosuè- suppliamo alle carenze del Servizio sanitario nazionale e riusciamo a intervenire tempestivamente. Forniamo, per rimanere nel campo degli esempi, infermieri per una flebo o una medicazione, badanti, consulenza medica e la possibilità di effettuare accertamenti con la telemedicina, elettrocardiogramma l'applicazione di un holter pressorio e cardiaco e spirometria. Cerchiamo dunque di offrire un servizio di alto livello comodamente a casa e la risposta della nostra comunità è da considerarsi senz'altro positiva. Tanto che a breve apriremo un secondo Centro sempre a Roma, proprio per la richiesta che sta diventando sempre più importante". Ma non solo. Giosuè e Lorena hanno deciso di iscrivere la propria società al Mercato elettronico per partecipare ai bandi pubblici: "Una nuova frontiera alla quale vogliamo dedicarci -conclude Lorena. Con la stessa passione di sempre, importante per il lavoro che facciamo. Noi svolgiamo un'attività delicata e dobbiamo farlo con professionalità, certo, ma anche con empatia e puntualità. Il nostro compito è di capire le esigenze di chi si rivolge a noi, di dare risposte immediate e di conquistare la fiducia. Sono elementi imprescindibili che non possono mancare e noi proviamo a trasmetterli con una dedizione che, le assicuro, è costante nel tempo". Per informazioni:

www.sanitelgest.it

roma2@sanitelgest.it —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)