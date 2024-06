Implantologia all on four: la nuova tecnologia per ripristinare il sorriso

(Adnkronos) –

Trieste, 17/06/2024 – La salute orale influisce molto sul benessere generale delle persone. Per questo è importante avere un sorriso bello e sano, in grado di migliorare la qualità della vita. I passi avanti fatti nel campo odontoiatrico sono notevoli e di grande pregio, infatti oggi gli impianti dentali sono sempre più efficaci e duraturi, e richiedono interventi meno invasivi e meno complessi. Una recente tecnologia che si sta dimostrando estremamente valida e innovativa per ripristinare il sorriso è l’implantologia All on Four. Adatta soprattutto alle persone che hanno bisogno di ricorrere alla sostituzione completa dell’arcata dentale superiore

o inferiore, l’implantologia dentale all on four offre una soluzione avanzata e significativa per la riabilitazione orale perché è in grado di installare una protesi fissa completa sfruttando solamente quattro impianti per arcata. Un protocollo basato su una tecnologia duratura e confortevole, che coniuga elementi funzionali ad altri esteticamente gradevoli. L’implantologia dentale a carico immediato all on four è una tecnica che realizza una protesi completa installata su quattro impianti dentali, inseriti in punti strategici dell’arcata mascellare o mandibolare, i quali diventano i pilastri di sostegno della protesi dentale fissa. In pratica, ognuno di questi impianti viene posizionato nel punto dell’arcata in cui riesce a massimizzare l’utilizzo dell’osso esistente (due impianti nella parte anteriore e due inclinati nella parte posteriore), dunque la tecnica è adatta anche ai pazienti con riduzione della densità ossea mascellare, condizione molto comune negli anziani o nei pazienti che hanno indossato a lungo dentiere mobili. Dopo aver inserito gli impianti, viene applicata una protesi provvisoria che verrà sostituita con quella definitiva non appena gli impianti si saranno integrati completamente con l’osso. Pensata per fornire una soluzione stabile e a lungo termine per le persone che hanno già perso tutti i denti naturali o vanno incontro all’estrazione dei denti rimasti, questa tecnologia molto utilizzata dalla clinica slovena OrthoDental diventa fondamentale per migliorare non solo l’aspetto estetico ma anche la funzionalità masticatoria e fonatoria. Se all on four si caratterizza come una tecnologia innovativa rispetto ai precedenti metodi odontoiatrici, lo si deve al fatto di aver ridotto notevolmente il ricorso ad interventi chirurgici più invasivi e più dolorosi (rialzo del seno mascellare, innesti ossei), oltre ad aver ridotto i tempi di recupero della funzione masticatoria ed estetica dentale. Ma i benefici associati all’implantologia All on four non finiscono qui. Oltre alla capacità di ridurre i tempi di trattamento e di recupero rispetto alle tecniche tradizionalmente utilizzate dagli odontoiatri, ed oltre a richiedere meno interventi chirurgici, con conseguente minor disagio e minor dolore per i pazienti, questa tecnologia è pensata per donare stabilità e comfort ai pazienti a cui viene sottoposta (soltanto dopo attenta valutazione della loro salute orale e delle condizioni ossee) per molti più anni, permettendo di godere di un significativo miglioramento estetico ottenuto con risultati naturali. Se il paziente esegue una corretta igiene orale e si sottopone a regolari visite dal dentista, un’implantologia all on four può durare anche per tutta la vita. Per quanto riguarda la delicata questione del costo protesi dentale, anche in questo caso all on four segna un punto di svolta dai metodi tradizionali. Anche se il costo di un impianto all on four è più alto rispetto a quello delle protesi tradizionali, perché si tratta di una tecnologia più avanzata e più completa che richiede un maggiore livello di specializzazione, il prezzo finale varia in base a fattori come la qualità dei materiali degli impianti e delle protesi, la scheda clinica dentale del paziente, la professionalità dello studio odontoiatrico. In generale, però, è possibile affermare che i prezzi dei dentisti in Slovenia sono più competitivi di quelli proposti del mercato italiano odontoiatrico. In Italia il costo di un impianto dentale per 12 denti si aggira intorno ai 7.000€. Invece, la sostituzione dei denti con gli impianti dentali all on four eseguita da Orthodental, la clinica con sede a Kozina, a 3,4 km dal confine italiano, ha un costo che si aggira intorno ai 1.500€, il tutto eseguito con la precisione e la cura che caratterizzano i professionisti di questa clinica slovena.

