BANCA BAI FINTECH: la nuova Neo Bank che unisce tecnologia e consulenza per ridefinire il servizio bancario

(Adnkronos) – BAI MERCHANT GROUP lancia una banca del futuro con filiali fisiche e servizi digitali innovativi per semplificare la vita dei clienti e migliorare l'esperienza finanziaria. Milano, 17 giugno 2024.L'orizzonte finanziario è in fermento. Le Fintech Bank, con soluzioni intelligenti e digitalizzate, stanno rivoluzionando il settore, abbattendo i costi operativi. Nel secondo semestre del 2024, il panorama si arricchirà di un nuovo attore: BANCA BAI FINTECH, una Neo Bank con l'obiettivo di ridefinire il servizio bancario. Questa nuova realtà è il frutto della visione innovativa di BAI MERCHANT GROUP. La sua peculiarità? Unire la digitalizzazione dei servizi bancari al rapporto umano. Questo sarà possibile grazie all'apertura di filiali fisiche, dove la clientela potrà accedere a consulenze personalizzate per le proprie esigenze finanziarie e di gestione patrimoniale. "Lo spazio per la crescita nel settore Fintech è enorme", afferma Massimiliano Salerno, CEO di BAI MERCHANT GROUP. "Il successo dei costruttori di Fintech Bank, che nel 2023 hanno raccolto oltre 700 milioni di euro, ne è la prova tangibile". BANCA BAI FINTECH, con 5 filiali già attive su Milano, Roma, Venezia, Torino e Catania, è stata progettata per essere una banca del futuro, capace di offrire servizi digitali innovativi, personalizzati e di qualità. Il suo obiettivo? Semplificare la vita dei propri clienti e aumentare la loro soddisfazione. Un esempio di questo approccio è il servizio di consulenza finanziaria. Un team di consulenti specializzati sarà a disposizione dei clienti, pronti a supportarli nell'analisi delle proprie necessità finanziarie e nella scelta dei prodotti e servizi più adatti. "Stiamo lavorando per creare una banca che sappia unire tecnologia e consulenza", afferma Salerno. "Una banca che risponda efficacemente alle esigenze di un mercato sempre più attento alle innovazioni tecnologiche. Le Neo Bank sono un laboratorio di innovazione, dove si sperimentano nuovi modelli di business e soluzioni tecnologiche. Il nostro obiettivo è offrire servizi sempre più avanzati e migliorare l'esperienza del cliente". Il modello di BANCA BAI FINTECH si basa sull'analisi dei dati. Questo permette di offrire soluzioni personalizzate e di migliorare l'efficienza operativa. L'adozione di tecnologie all'avanguardia, come il machine learning e l'intelligenza artificiale, consente di raccogliere e analizzare in tempo reale una quantità sempre maggiore di dati. Questo, a sua volta, permette di individuare nuove opportunità di business e di migliorare il livello di servizio offerto al cliente. "La banca del futuro è una banca sempre più digitale", conclude Salerno. "Una banca che sfrutta le potenzialità delle nuove tecnologie per semplificare la vita del cliente e offrire servizi sempre più innovativi. La digitalizzazione dei processi riduce i tempi di erogazione dei servizi e migliora la qualità del servizio offerto. La banca del futuro è una banca sempre più personalizzata, che offre soluzioni adatte alle esigenze del cliente e anticipa i suoi bisogni, grazie all'analisi dei dati". Per informazioni: BAI MERCHANT GROUP Le Montaigne, 7, Avenue de Grande Bretaigne MC 98000 Monaco Principauté de Monaco Mail:

info@gruppobai.com



info@bancabai.com

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)