Dalla progettazione all’esecuzione, riducendo i tempi il Gruppo Nicoletti e le novità nel settore edile

(Adnkronos) – Roma, 17 giugno 2024 "Sa qual è la nostra particolarità? Quella di realizzare sottofondi alleggeriti e massetti autolivellanti che riducono la manovalanza e soprattutto i tempi di durata di un cantiere". Michele Nicoletti è a capo di un Gruppo, il Gruppo Nicoletti Michele Srl che oggi vanta più di 35 collaboratori, tre sedi Altamura – Matera – Roma per dare una presenza capillare su tutto il territorio nazionale, garantendo ai propri clienti la possibilità di dialogare con un unico interlocutore: "La parte tecnica, quella esecutiva e poi quella operativa -spiega- la curiamo noi con il nostro personale che è regolarmente assunto e altamente specializzato. Una sorta di all-in-one che garantisce ovviamente rapidità e affidabilità è soprattutto garanzie. Un unicum nel settore edile". Lo scopo dunque è di ridurre drasticamente possibili problematiche e di dare sempre risposte certe e affidabili: "Garantiamo un sistema logistico personalizzato -aggiunge Nicoletti- e utilizziamo solo materiali di altissima qualità, la cui messa in opera segue adeguati protocolli di garanzia e di controlli quotidiani sulla qualità dei prodotti. Proprio per questo motivo, siamo in grado di certificare il nostro lavoro per 20 anni. Il che ovviamente offre alla nostra clientela un motivo in più per affidarsi a noi. Siamo talmente certi della bontà delle nostre prestazioni che utilizziamo la formula soddisfatti o rimborsati. Se il lavoro non è stato fatto a regola d'arte, provvediamo a restituire il denaro a noi versato". Il lavoro del Gruppo Nicoletti dunque è a 360 gradi e azzera i rischi legati all'apertura di un cantiere: "Avendo dei silos di proprietà -ricorda il Ceo dell'azienda- evitiamo che eventuali disagi legati a permessi o, più in generale, a pratiche burocratiche possano creare problemi ai clienti. Si tratta di un aspetto molto importante che, nel settore edile, non è facile trovare. Come non è facile trovare un'impresa che effettua i lavori senza ricorrere alla formula del subappalto. Noi abbiamo in organico uno staff regolarmente assunto che non solo è adeguatamente specializzato ma si aggiorna con 1200 ore di formazione all'anno". Tutto questo comporta dei benefici importanti: "Un lavoro che prima aveva bisogno di mesi di lavoro -spiega Nicoletti- lo si può concludere, con i nostri sistemi legati alla realizzazione di sottofondi alleggeriti e di massetti autolivellanti, anche in pochi giorni e con una manovalanza ridotta abbinata a sistemi di altissima tecnologia. In più, essere dotati di macchinari ultra moderni e tecnologicamente avanzati (più di 60 silos di proprietà) camion portasilo di proprietà, fa sì che tutto si svolga in casa senza dover ricorrere a soggetti terzi. L'intervento lo realizziamo noi dall'inizio, assecondando qualsiasi richiesta che il mercato richiede, alla fine lo certifichiamo per 20 anni con polizze assicurative adoc per ogni singolo intervento. Il che ci rende orgogliosi e ci permette di costruire un'azienda trasparente e affidabile che da 30 anni è presente sul mercato dei sistemi autolivellanti in tutta Italia . Aspetto che i clienti, sempre in crescita, hanno ormai percepito". Oggi vantiamo un portafoglio clienti in continuo espandimento, clienti sparsi in tutta ITALIA, interveniamo dai piccoli interventi privati, alla grande cantieristica residenziale, alle grandi infrastrutture. Siamo un' azienda certificata ISO 9001 che ci permette di essere un partner affidabile per tutti quei committenti imprese e privati che cercano in primo luogo l'affidabilità, la garanzia la qualità. La proiezione futura è quella di portare sempre in crescita il nostro gruppo avvalendosi sempre di più, di collaboratori di altissimo profilo professionale, senza mai tralasciare i punti sul quale la nostra azienda si è contraddistinta in questi anni : qualitá , affidabilita' e garanzia . Oggi il nostro Gruppo vanta un fatturato che supera gli 8.000.000 €, per questo teniamo a ringraziare pubblicamente tutte quelle imprese, piccole medie grandi, che quotidianamente ci rinnovano la fiducia, si affidano alle nostre lavorazioni, per noi questo è sinonimo di grande orgoglio che ci spinge quotidianamente ad andare oltre quelli che sono i nostri obiettivi le nostre ambizioni . Per informazioni: GRUPPO Nicoletti Michele s.r.l . Via Castel Del Monte,45 70022 Altamura (BA) Tel/Fax 0835/388810 Cell. 328.7596861 —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)