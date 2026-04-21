Aste Florio lancia la piattaforma di aste giudiziarie online che rende accessibile l’intero mercato delle aste immobiliari in Italia

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Roma, 20 aprile 2026 — Aste Florio S.R.L. annuncia il lancio ufficiale della piattaforma di aste giudiziarie online

asteflorio.it

, un portale digitale progettato per aggregare e rendere facilmente consultabili tutte le aste immobiliari giudiziarie presenti sul territorio italiano.

Operativa da circa 60 giorni, la piattaforma indicizza già oltre 20.000 immobili attivi, distribuiti su tutte le 20 regioni italiane, coinvolgendo tutte le province e i 140 tribunali del Paese. Il controvalore complessivo supera i 2,9 miliardi di euro, confermando la rilevanza del mercato di riferimento.

Il comparto delle aste giudiziarie immobiliari in Italia genera ogni anno oltre 80.000 procedure, ma continua a essere caratterizzato da una forte dispersione delle informazioni.

Dati e documentazione risultano distribuiti tra portali istituzionali, siti dei tribunali e pubblicazioni non uniformi. Questo scenario rende complesso l’accesso soprattutto per chi si avvicina per la prima volta.

«Chi si approccia alle aste giudiziarie si trova spesso davanti a un ecosistema informativo frammentato e poco intuitivo», spiega il CEO Paolo Florio. «Documenti tecnici complessi, linguaggio giuridico e informazioni distribuite su più fonti rappresentano una barriera reale all’ingresso».

La piattaforma di aste giudiziarie online sviluppata da Aste Florio introduce un approccio orientato alla semplificazione e alla leggibilità dei dati.

Ogni immobile viene analizzato e rielaborato, combinando tecnologia e competenza professionale, con l’obiettivo di rendere immediatamente comprensibili le informazioni più rilevanti.

Le schede includono:

Particolare attenzione è dedicata alla trasparenza economica: il sistema evidenzia il potenziale risparmio rispetto al valore di mercato, che può arrivare fino al 60%, calcolato sulla base della stima peritale.

Uno degli elementi distintivi di questa piattaforma di aste giudiziarie online riguarda le funzionalità di ricerca, tra le principali:

Ricerca geografica multilivello



È possibile filtrare gli immobili per regione, provincia, comune e — nelle principali città — anche per quartiere o zona specifica.

Disegno manuale dell’area



L’utente può tracciare direttamente sulla mappa un’area personalizzata, visualizzando esclusivamente gli immobili presenti all’interno del perimetro selezionato.

Mappa interattiva con clustering



Gli immobili sono rappresentati tramite una mappa dinamica con raggruppamento intelligente dei risultati, utile per una visione d’insieme immediata.

Filtri combinabili



Tipologia, prezzo, superficie, data d’asta e tribunale possono essere combinati per ottenere risultati mirati e aggiornati in tempo reale.

La piattaforma integra funzionalità pensate per chi monitora il mercato in modo continuativo.

Attraverso un account gratuito è possibile:

«Il mercato delle aste è estremamente dinamico», sottolinea Paolo Florio. «Le opportunità più interessanti vengono assorbite rapidamente: disporre di un sistema di monitoraggio automatico rappresenta un vantaggio concreto».

Accanto alla componente digitale, Aste Florio mantiene un presidio territoriale strutturato, con oltre 60 uffici operativi in Italia e un team di professionisti specializzati.

Il servizio copre l’intero processo:

Il modello economico adottato è basato su success fee, con compenso dovuto esclusivamente in caso di aggiudicazione.

Il portale integra una sezione editoriale dedicata alla divulgazione, con:

«La trasparenza informativa è un elemento centrale», evidenzia Paolo Florio. «L’obiettivo è rendere comprensibile un settore spesso percepito come complesso, ampliando la platea di utenti consapevoli».

Il sito è già disponibile all’indirizzo

https://asteflorio.it

, accessibile da desktop e dispositivi mobili, con interfaccia ottimizzata per la consultazione in mobilità.

La piattaforma è disponibile in lingua italiana e inglese, per rispondere anche alla domanda crescente di investitori internazionali.

Aste Florio S.R.L. è una società di consulenza specializzata in aste giudiziarie immobiliari, attiva dal 2017. Ha assistito oltre 5.000 clienti e partecipato a più di 5.000 aste su tutto il territorio nazionale.



Contatti:

Aste Florio S.R.L.Via Ugo Balzani 25, 00162 Roma

Telefono: +39 06 8382 9000WhatsApp: +39 379 150 1731Email:

info@asteflorio.it

https://asteflorio.it/

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Responsabilità editoriale di Aste Florio S.R.L.

—

immediapress