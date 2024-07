Avv. Marco Biondi e Avv. Domenica Alexa Esposito: “Opportunità e vantaggi a Dubai per chi vuole fare impresa, ma attenzione al fai da te”

(Adnkronos) – Tutto quello che c’è da sapere per chi è interessato a processi di internazionalizzazione d'impresae investimenti anche per privati negli Emirati Arabi e in particolare a Dubai. Gli studi legali degli avvocati Marco Biondi e Domenica Alexa Esposito sono specializzati in questo ambito e supportano piccoli e medi imprenditori, nonché privati, collaborando con consulenti intermediari sul posto. Grosseto, 1 luglio 2024.Dubai non è solo una gemma nel panorama degli Emirati Arabi Uniti e simbolo di lusso e architetture futuristiche, ma è anche un crocevia per il commercio internazionale. Questa metropoli, quindi, offre un terreno fertile per la crescita e lo sviluppo aziendale ed attrae investitori da ogni angolo del mondo grazie alla sua politica economica aperta e favorevole. L'idea di aprire un’azienda a Dubai sta diventando sempre più popolare anche tra gli imprenditori italiani. Certamente è una grande opportunità di business, ma è necessario conoscere bene tutte le procedure e le caratteristiche fiscali per non incorrere in ripercussioni sul profilo penale e tributario, sia in Italia che negli Emirati Arabi. Affidarsi a consulenti con esperienza in entrambi i territori, e con rapporti diretti tra loro, è cruciale per fare una scelta informata. «Avviare un’attività a Dubai oggi è per tutti, fatto salvo che si venga guidati dall’inizio alla fine e nel modo giusto – evidenziano gli avvocati Marco Biondi e Domenica Alexa Esposito –. Sicuramente è un luogo di grandi opportunità, ma non si deve credere che tutto avvenga in modo semplice e immediato, a partire dalla giurisdizione. Basti pensare che ci sono ben 64 Free Zone che offrono vantaggi come un regime fiscale agevolato e la proprietà al 100% per gli investitori stranieri. Ma è fondamentale individuare quella adatta alla propria attività. Ogni Free Zone infatti ha tempi, procedure e costi molto differenti tra loro. Una volta individuata, ci sono molti altri parametri da dover tenere in considerazione che variano anche a seconda del tipo di società. Possiamo dire che diventa un vero e proprio studio di fattibilità. Per questo serve appoggiarsi a chi conosce il sistema giudiziario e finanziario italiano e soprattutto ha un collegamento diretto sul posto. A Dubai ci sono decine di consulenti improvvisati e a volte anche truffatori». Dubai è una città in cui poter fare impresa e realizzare i propri sogni, offrendo un ventaglio di opzioni e proposte imprenditoriali. Si tratta, tuttavia, di un’offerta molto diversificata al proprio interno ed è necessario che le imprese siano ben seguite per non rischiare di commettere errori che possano compromettere il successo del proprio processo di internazionalizzazione in quei mercati. «Ci sono regole precise da rispettare in Italia per creare una società a Dubai – sottolinea l’avvocato Biondi –. La prima cosa che posso consigliare, quindi, è di non agire da soli, ma è bene rivolgersi ad uno studio legale che abbia competenze in materia e che possa dare la giusta consulenza, prevenendo inutili tempi tecnici, costi nascosti e problematiche sul territorio. A partire dalle agevolazioni fiscali: a Dubai non si applica l'imposta sul reddito personale e a livello aziendale è pari al 9% ma solo sopra una certa soglia di profitti, mentre in altri casi anche per le società resta allo zero per cento.Tuttavia, è importante considerare le leggi fiscali del proprio paese di origine, per non incorrere in ripercussioni penali e tributarie». Che si voglia iniziare un business da zero oppure commercializzare i propri prodotti negli Emirati Arabi o espandere un’azienda già esistente, investire come privati, come anche scegliere di trasferirsi direttamente a Dubai, è fondamentale affidarsi anche al supporto di esperti presenti in loco. «L’internazionalizzazione non è adatta a tutti i modelli di business – sottolinea l’avvocato Domenica Alexa Esposito –. Con l’avvocato Biondi, proprio per questo, seguiamo passo dopo passo a 360 gradi chi vuole intraprendere questo percorso, soprattutto chi è meno “smart”. La nostra funzione è di essere, oltremodo, garanti dell’intermediario esperto presente sul posto a Dubai, con cui collaboriamo attivamente. È fondamentale, infatti, fare le giuste verifiche e analizzare gli aspetti caso per caso, sia sotto il “profilo Italia” che sotto il “profilo Dubai”, tra l’altro strettamente interfacciati l’uno all’altro. La nostra funzione, oltre a quella di conoscitori della realtà giuridica italiana ed emiratina, è importantissima e direi insostituibile se si vogliono prevenire brutte sorprese. I rischi di incorrere in reati sono concreti e alti, se ci si affida completamente al “fai da te” oppure se ci si rivolge alle persone sbagliate. Il valore aggiunto di rivolgersi ai nostri studi legali, oltre alla importantissima funzione di consulenti, è quella di garanti affinché i clienti possano effettuare i propri investimenti in tutta sicurezza. Aprire la società, infatti, è il primo passo da fare per potersi approcciare correttamente e legalmente al territorio. Insieme al nostro team di professionisti, collaboriamo fianco a fianco con gli imprenditori italiani che vogliono realizzare i propri obiettivi di espansione del business e aumento dei profitti. Offriamo un supporto completo e su misura nel trasferimento della residenza fiscale a Dubai, nella costituzione di società, nell’apertura di conti bancari e in tutto quanto concerne l’ampliamento dell’attività in loco. Inoltre, collaborare con esperti sul territorio di Dubai significa poter mettere la nostra competenza a disposizione degli investitori». Gli Emirati Arabi Uniti sono un Paese che ha accolto la sfida internazionale e si è adattato alle nuove realtà di business, facendo dell’imprenditorialità il fulcro della sua visione e strategia. Tuttavia, è importante considerare attentamente tutti gli aspetti prima di prendere una decisione, dai costi di costituzione alle normative fiscali. Gli avvocati Marco Biondi e Domenica Alexa Esposito sono specializzati in modo particolare in questo ambito giurisdizionale; i loro studi hanno sede a Grosseto, Napoli e Roma.

