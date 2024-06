Basket in carrozzina, Entain in campo con il Santa Lucia Basket

(Adnkronos) – I dipendenti di Entain in Italia sono andati a canestro insieme ai giocatori del Santa Lucia Basket, associazione premiata dal CSR Award nel 2023.

Roma, 10 giugno 2024 – Venerdì 7 giugno si è tenuta la partita mista che ha visto giocare i dipendenti di Entain al fianco dei giocatori professionisti del Santa Lucia Basket. L’iniziativa riafferma l’impegno di Entain in Italia a sostegno delle associazioni del terzo settore e mira a sensibilizzare i dipendenti sul tema della disabilità motoria.

L'evento, svoltosi presso il Palarinaldi della Capitale, ha rappresentato un ulteriore passo in avanti nella collaborazione tra Entain e l’associazione, impegnata nella promozione dello sport come opportunità di integrazione e crescita personale. L’associazione Santa Lucia Basket è stata supportata da Entain attraverso il CSR Award, premio volto a sostenere le organizzazioni del terzo settore in tutto il Paese e progetti di inclusione sociale con particolare attenzione allo sport, alla tecnologia e alla tutela dell'ambiente. “Lo sport rappresenta un’occasione unica per migliorare il benessere sociale, in linea con il fine del nostro CSR Award” ha dichiarato a margine dell’evento Giuliano Guinci, Public Affairs, Sustainability & Retail Operations Director del Gruppo Entain in Italia. “Crediamo sia nostra responsabilità e dovere supportare queste iniziative. Continueremo quindi ad essere al fianco delle realtà che guardano allo sport come strumento di inclusione sociale affinché ciascuno possa esprimere al meglio il proprio potenziale.”



Entain

Il Gruppo Entain PLC, quotato alla borsa di Londra (FTSE 100), è leader internazionale nel settore dell’intrattenimento che opera nei principali mercati regolamentati dei cinque continenti. Entain conta circa 30.000 dipendenti in oltre 20 uffici operativi, gestisce oltre 140 licenze in oltre 40 paesi. In Italia il gruppo impiega direttamente 450 dipendenti e, attraverso la propria rete di punti vendita, occupa indirettamente oltre 5.000 persone sull’intero territorio nazionale.

Santa Lucia Basket

L’associazione Santa Lucia Basket, di proprietà dei suoi stessi atleti dal 2016, conta oggi 21 atleti disabili tesserati, ed è stata riconosciuta nel 2018 come una delle prime 4 formazioni più forti del Continente nel ranking delle squadre di Basket paralimpico dell’International Wheelchair Basketball Federation (IWBF Europe). —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)