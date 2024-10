Basta scritte, picchiamoci!”: l’11 ottobre esce l’album di Quartaparete

(Adnkronos) – Prodotto da Italy Sound Lab, il progetto con cui il gruppo napoletano rompe gli schemi, nei testi di denuncia sociale e nella contaminazione del suo personalissimo rock Napoli, 9 ottobre 2024.“Basta scritte, picchiamoci!”. Un graffito nero su un muro di mattoni bianchi ha ispirato il titolo del primo album del gruppo napoletano Quartaparete, che uscirà venerdì 11 ottobre insieme al singolo “L’amico del diavolo”. Una scritta che incita all’azione e lo fa in modo provocatorio. Due elementi che sintetizzano lo spirito con cui Vincenzo, Carlo, Dario e Claudio hanno dato vita nel 2021 alla band che si ispira alle sonorità sporche ed energiche del rock, contaminate da elementi del post-grunge, funk, cross-over e hard-rock. Note che accompagnano testi di denuncia sociale, che si scagliano, in modo appunto spesso provocatorio, contro le convenzioni sociali. Parole che sfuggono a quelle regole che, per una qualche forma di profitto, sono dettate da intenti manipolatori di massa a cui Quarta Parete sfugge. Testi che prendono forma dall’irriverente creatività di Carlo Nicoletti, la voce del gruppo. Spesso supportato nella scrittura dei testi dal bassista, Dario Panizzolo. Una creatività spontanea, ma non improvvisata, anche nelle sonorità. Le musiche di Quarta Parete, con il compositore e fondatore del gruppo, il chitarrista Vincenzo Volpicelli, nascono dall’esigenza di esprimere sé stessi e il proprio dissenso attraverso la musica e la sperimentazione tra generi. Il giusto vigore sonoro è poi assicurato da Claudio Cacace alla batteria. Il disco è composto da 10 brani registrati negli studi di Italy Sound Lab di Alfonso La Verghetta, che dimostra ancora una volta il suo coraggio e il suo talento nello scoprire e lanciare giovani cantanti e gruppi musicali. E’ sulle stesse piattaforme digitali di Italy Sound Lab che verrà pubblicato dall’11 ottobre questo primo progetto di Quartaparete. Un album rigorosamente registrato da esibizioni dal vivo. Perché questo è lo stile di Quartaparete: autentico, spontaneo, senza filtri, senza maschere. Diretto, come quel graffito che ha ispirato il titolo dell’album: “Basta scritte, picchiamoci!”. Contatti: https://www.instagram.com/quartaparete.woof/





