Bios Srl: “Cambiamenti climatici agevolano la proliferazione di insetti e infestanti, è fondamentale fare trattamenti preventivi”

(Adnkronos) – Le forti piogge e le conseguenti esondazioni spingono scarafaggi e topi a lasciare le tane allagate per diffondersi nell’ambiente Piacenza, 30/09/2024 Piogge torrenziali che si presentano periodicamente, non solo in autunno, alternate a lunghi periodi di caldo torrido. I cambiamenti climatici sono una realtà con cui ci si trova a fare i conti nella vita di tutti i giorni, con conseguenze che riguardano l’equilibrio dell’intero ecosistema. Tra i segnali che rendono evidenti questi cambiamenti c’è per esempio l’aumento della presenza di insetti e piccoli animali. “Le forti piogge e le conseguenti esondazioni di corsi d’acqua e canali rendono impraticabili le loro tane e li costringono ad uscire all’esterno” spiega il dott. Roberto Cattadori, Ceo di Bios Srl, azienda piacentina che da decenni si occupa di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, sottolineando come “proprio queste situazioni dovrebbero essere gestite affinché provochino meno danni possibile”. Il tema è chiaro: la necessità di lasciare le tane sempre più di frequente può spingere animali e insetti a colonizzare gli ambienti circostanti. Il che diventa pericoloso soprattutto per le aziende che hanno i propri stabilimenti accanto a corsi d’acqua. “Per questo è importante effettuare periodicamente trattamenti di disinfestazione, anche a scopo preventivo, utilizzando prodotti a bassissima tossicità ma ad altissima repellenza” aggiunge Cattadori, che consiglia quindi di “affidarsi a professionisti del settore, capaci di utilizzare correttamente questo tipo di prodotti e di ottenere risultati importanti anche a livello di persistenza nel tempo”. Del resto agire solo con trattamenti abbattenti a posteriori, quando la presenza di topi e insetti risulta evidente, non ha alcuna efficacia a livello preventivo ed espone continuamente al rischio di infestazione. Soprattutto alla luce dell’estrema imprevedibilità delle forti piogge, che ormai si verificano in qualsiasi momento dell’anno. Senza considerare che «il venir meno della stagionalità dei fenomeni – prosegue Cattadori – agevola la proliferazione degli scarafaggi, che in queste nuove condizioni si riproducono più velocemente e muoiono di meno”. Contatti: https://www.disinfestazionepiacenza.com/

