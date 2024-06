Birra Castello è Official Partner e birra ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel

(Adnkronos) – Gli spettatori di uno dei maggiori tornei al mondo per il circuito Premier Padel potranno assistere ai match degustando l’unica birra ufficiale della FITP Dal 17 al 23 giugno al Parco del Foro Italico – Roma A seguito dell’impegno preso di birra ufficiale della FITP- Federazione Italiana Tennis e Padel, Birra Castello diventa Official Partner e birra ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel in programma dal 17 al 23 giugno al Parco del Foro Italico di Roma. In occasione di uno dei maggiori tornei al mondo del circuito Premier Padel, il prodotto sarà disponibile, per tutti gli appassionati, in vari punti ristoro presenti alla manifestazione e nello spazio firmato Birra Castello collocato nella grande area dedicata agli sponsor. In questo spazio, sarà possibile festeggiare una vittoria o trascorre un momento di attesa tra un match e l’altro sorseggiando la “birra del padel”. Socialità ed energia sono i valori che uniscono lo spirito del brand Birra Castello alla pratica sportiva del padel, oggi in forte crescita tra tutte le generazioni. “Questa collaborazione – commenta Giuseppe Micucci, Direttore Marketing e Commerciale di Birra Castello S.p.A. – arricchisce, con un nuovo capitolo, una partnership consolidata con la FITP. Da tre anni siamo la birra del padel e supportando questo importante torneo abbiamo voluto abbracciare Roma e la sua comunità condividendo i valori del padel e di chi lo pratica. Per noi è motivo di orgoglio poter sostenere questo sport sempre più popolare in Italia, come dimostra questa edizione del torneo che promette spettacolo dentro e fuori i campi da gioco”. Birra Castello S.p.A Birra Castello S.p.A è un’azienda produttrice di birra a capitale 100% italiano che possiede attualmente lo storico stabilimento produttivo Fabbrica in Pedavena in funzione dal 1897. Tra i numerosi clienti dell’azienda ci sono i più importanti distributori Horeca italiani e i prodotti sono presenti nelle principali insegne della GDO. Sul fronte del rispetto dell’ambiente, Birra Castello dal 2013 ha aderito al programma per la valutazione dell’impronta ambientale di riduzione CO2 certificato dal Ministero dell’Ambiente e dalla Tutela del Territorio del Mare. Per info: Enrica Marrese – Media Relation Birra Castello S.p.A. – enrica.marrese@adnkronos.com

