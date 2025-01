BLUETTI tiene il suo evento di perfezionamento del marchio al CES 2025, svelando le nuove serie e i prodotti di punta del 2025

(Adnkronos) – BLUETTI rafforza il suo ruolo di pioniere tecnologico nell’energia pulita con soluzioni energetiche innovative al CES 2025. LAS VEGAS, 9 gennaio 2025 . BLUETTI, pioniere della tecnologia per l’energia pulita, ha ospitato il suo primo evento di perfezionamento del marchio al CES 2025, presentando le nuove serie di prodotti Apex, Elite ed EnergyPro come inizio della sua road-map di prodotti di terza generazione. L’evento ha visto anche la prima mondiale dei sistemi di accumulo di energia Apex 300 ed EnergyPro 6K. Con il tema “Breaking the Excellence”, BLUETTI ha riaffermato la propria leadership nel settore dell’accumulo di energia a misura di consumatore. Questo momento cruciale ridefinisce la posizione di BLUETTI nel settore dell’accumulo di energia, segnalando la sua ambizione di guidare la rivoluzione dell’energia pulita. Combinando la nuova filosofia del marchio con soluzioni energetiche avanzate, BLUETTI mira a elevare gli standard del settore allineandosi alle esigenze in continua evoluzione dei consumatori. “Nel 2025, stiamo perfezionando il marchio per riaffermare la nostra identità di pionieri dell’energia pulita”, ha dichiarato Illia Zahnitko, portavoce di BLUETTI. “Negli ultimi 15 anni, abbiamo costantemente superato i limiti e i nostri prodotti di terza generazione riflettono la nostra visione di un futuro di energia sostenibile. Alla BLUETTI crediamo nella trasformazione delle vite attraverso l’innovazione e siamo pronti a guidare la prossima era delle soluzioni per l’energia pulita”.

Trasformare l’accumulo di energia con la Product Era 3.0:

Serie Elite, Apex ed EnergyPro

Nel corso degli anni, BLUETTI si è evoluta dalla linea iniziale di prodotti EB alla serie AC, ottenendo riconoscimenti e premi a livello mondiale. Con il lancio delle serie Elite, Apex ed EnergyPro, BLUETTI sta entrando nell’Era del Prodotto 3.0, con l’obiettivo di servire meglio diversi gruppi di consumatori e di stabilire nuovi parametri di riferimento per l’innovazione nel settore dell’accumulo di energia.

Presentazione delle innovazioni di punta: BLUETTI Apex 300 e EnergyPro 6K

Al centro dell’evento ci sono state le anteprime mondiali di Apex 300 e EnergyPro 6K, che dimostrano l’impegno di BLUETTI nei confronti di sistemi di accumulo di energia innovativi e ad alte prestazioni. Entrambi i prodotti rappresentano i più recenti progressi nella tecnologia di accumulo dell’energia, sfruttando il sistema Future Tech di BLUETTI.

Sistema di tecnologia energetica avanzata BLUETTI

Durante l’evento, Kenneth Amaradio, Senior Expert di BLUETTI, ha presentato il sistema tecnologico all’avanguardia dell’azienda, composto dalle seguenti quattro parti:

Una nuova era per l’accumulo di energia pulita

Con le sue nuove linee di prodotti e la sua tecnologia all’avanguardia, BLUETTI è pronta a continuare a guidare la rivoluzione dell’energia pulita, portando energia affidabile e sostenibile a famiglie, aziende e avventurieri di tutto il mondo. La raffinata identità del marchio e l’offerta di prodotti BLUETTI porteranno avanti la missione dell’azienda e forniranno ai consumatori un maggior numero di soluzioni energetiche pulite e convenienti.

A proposito di BLUETTI

Fondata nel 2009, BLUETTI è una forza all’avanguardia nella tecnologia dell’energia pulita, impegnata in un futuro sostenibile fornendo soluzioni di accumulo di energia verde e indipendente per ogni famiglia. Con una forte attenzione all’innovazione e alle esigenze dei clienti, BLUETTI ha conquistato la fiducia di 3,5 milioni di clienti ed è presente in oltre 110 Paesi e regioni. Attraverso iniziative come il programma LAAF (Lighting An African Family), BLUETTI si impegna a portare l’energia elettrica a milioni di famiglie africane in aree non collegate alla rete. Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito https://it.bluettipower.eu/ o seguire BLUETTI Italia sui social media.

Contatto

Alice WangMarketing SpecialistEmail: alice@bluetti.com Sito web: https://it.bluettipower.eu/

